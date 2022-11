Rio Fantastik evoca os espíritos da diversidade

RODRIGO FONSECA

De 29 de novembro a 5 de dezembro, as forças das trevas, do sobrenatural, do extra-ordinário vão revelar sua dimensão mais inclusiva e libertária no Estação NET Rio e no Estação Botafogo com a 7ª edição do Rio Fantastik. A maratona horrorífica carioca abre suas atividades na terça-feira, às 21h, prestando um tributo à atriz Aldine Müller, com a projeção de “Shock: Diversão diabólica” (1984), de Jair Correia. Na sequência, o evento criado pelo crítico e cineasta Mario Abbade (do .doc “Ivan, o TerrirVel”) – que estrutura a curadoria em conexão com o pesquisador do macabro Carlos Primati – engata a exibição de uma série de produções brasileiras. Entre os títulos nacionais do evento estão filmes de grife autoral como “A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti”, de Paulo Biscaia Filho, e “Os Dragões”, de Gustavo Spolidoro. Na entrevista a seguir, Abbade explica como o evento é estruturado.

Mesmo sempre atento a clássicos internacionais do terror, o Rio Fantastik sempre assumiu o cinema brasileiro como sendo o prato principal de seu banquete. De que forma a curadoria desenha o lugar do Brasil na programação?

Mario Abbade: Esse festival nasceu com a ideia de dar visibilidade a cineastas do audiovisual fantástico brasileiro. Essa onda está em moda agora, mas quando criamos o evento, em 2016, pouco se falava do filão. Depois do nosso festival, outros apareceram. Inclusive, nós fomos o primeiro festival a dar um troféu. Normalmente, os festivais davam certificado, diploma. Com a criação do nosso troféu em forma de caveira, isso acabou incentivando outros festivais, mais antigos que o nosso, a seguir essa linha de prêmios. Nós nunca nos escrevemos no edital, não temos patrocinadores, não temos nada disso. Nada contra quem faz, mas esse não foi o nosso objetivo. Nós criamos o festival para dar vitrine ao cineasta brasileiro que curte e gosta de cinema fantástico e não tem uma oportunidade.

Que Brasis você observa na seleção nacional do Fantastik? O que o país te oferece de mais potente no filão do terror ou do terrir?

Mario Abbade: Você vê vários Brasis diferentes. Como a gente abre para o Brasil inteiro, é interessante ver como um cineasta do Nordeste está pensando e como uma pessoa no Sul está pensando. A gente vê essa diferença estética nos curtas e nos longas. É muito bacana saber que o Brasil é um país continental, por isso, tem muita diversidade. É interessante que, no final, o festival fica rico por causa disso: são muitas ideias, muita criatividade e várias cabeças pensantes. Pessoas lá fora estão observando essa pluralidade.

Qual é a maior dificuldade de se fazer um festival de gênero – em especial, um gênero gêmeo da fantasia – num país tão arraigado a uma estética sociológica?

Mario Abbade: É muito difícil porque o terror já é considerado o patinho feio dos gêneros, na largada. Basta ver a competição do Oscar e até dos festivais de cinema importantes como Cannes, Berlim, Veneza, Roterdã. Raramente um filme de terror ganha. Eu acho que na história do Oscar, só “O Exorcista” e “Corra!”. É muito complicado levantar o evento, mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Tudo aquilo que é difícil é mais gostoso de fazer. É muito interessante que a mesma mensagem sociológica que você pode passar num drama, numa comédia, você pode passar num filme de terror. Sinto até que é mais fácil você trabalhar essas mensagens no filme de terror do que no drama e na comédia, uma vez que, no horror, você identifica o “monstro” imediatamente. Quando eu falo em “monstros”, eu me refiro a metáforas, alegorias. A maldade pode ser uma alegoria.