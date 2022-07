‘Regra 34’ do Brasil concorre em Locarno

Rodrigo Fonseca

Vai ter longa-metragem brasileiro na competição oficial de Locarno, após um hiato de dois anos, desde a consagração por lá de “A Febre” (hoje na Netflix). “Regra 34”, de Julia Murat, vai concorrer ao Leopardo de Ouro na 75ª edição do festival suíço, prestigiado como um dos mais respeitados do planisfério cinéfilo. Em 2021, um curta carioca, “Fantasma Neon”, saiu de lá laureado. Desta vez, participamos ainda seleção Cineasti Del Presente com a coprodução Brasil-Itália-França “É Noite na América”, de Ana Vaz. É a mesma realizadora do elogiado “Apiyemiyekî?” (2020).

Em “Regra 34”, Julia narra a saga de uma jovem advogada que estuda kung fu com uma colega, com quem divide aspirações feministas para a evolução da sociedade brasileira. Ela é apresentada ao universo do BDSM (o sexo com práticas sadomasoquistas) e passa por uma transformação em que enfrenta ranços sexistas. Laureada na Berlinale de 2017 com o Prêmio da Crítica por “Pendular”, Julia vai concorrer com 16 produções de diferentes países, incluindo o trabalho mais recente do mestre russo Aleksandr Sokurov: “Fairytale”. Na seleção elaborada por Giona A. Nazzaro, crítico e atual curador de Locarno (que renovou o evento em 2021, abrindo espaço para um flerte com filmes de gênero), chamam atenção novos trabalhos da artista visual de Tel Aviv Ann Oren (“Piaffe”); do italiano Alessandro Comodin (“Gigi La Legge”); da costa-ricense Valentina Maurel (“Tengo Sueños Eléctricos”) e do suíço radicado no México Valentin Merz (“De Noche Los Gatos Son Pardos”). Essa turma será julgada por um júri presidido pelo produtor Michel Merkt (Suíça), reunindo cineastas (a italiana Laura Samani, a galesa Prano Bailey-Bond e o francês Alain Guiraudie) e o produtor americano William Horberg.

Para sua abertura, Locarno investiu pesado e trouxe o novo filme protagonizado por Brad Pitt, “Trem-Bala”, de David Leitch, para uma sessão na Pizza Grande, onde uma multidão confere longas ao ar livre. Seu realizador é conhecido por “Atômica” (2017) e “De Volta ao Jogo” (2014), cult que inaugurou a franquia “John Wick”, com Keanu Reeves. Por lá serão exibidas ainda promessas de polêmica (“My Neighbor Adolf”, de Leon Prudovsky) e produções com pinta de sucesso popular (“Une Femme de Notre Temps”, de Jean Paul Civeyrac).

Flertando com o melodrama, a partir de uma retrospectiva do diretor alemão Douglas Sirk (1897-1987), realizador de “Imitação da Vida” (1959), a programação arquitetada por Giona para Locarno inclui uma série de tributos. No rol de homenageados estão: a realizadora Kelly Reichardt, a compositora e artista visual Laurie Anderson, o ator Matt Dillon, o produtor Jason Blum e o realizador Costa-Gavras.

Competição Internacional de Longas

ARIYIPPU (Declaration) de Mahesh Narayanan 23

BALIQLARA XÜTBƏ (Sermon to the Fish) de Hilal Baydarov

BOWLING SATURNE de Patricia Mazuy

DE NOCHE LOS GATOS SON PARDOS de Valentin Merz

GIGI LA LEGGE de Alessandro Comodin

HIKAYAT ELBEIT ELORJOWANI (Tales of the Purple House) de Abbas Fahdel

HUMAN FLOWERS OF FLESH de Helena Wittmann

IL PATAFFIO de Francesco Lagi

MATTER OUT OF PLACE de Nikolaus Geyrhalter

NAÇÃO VALENTE (Tommy Guns) de Carlos Conceição

PIAFFE de Ann Oren

REGRA 34 (Rule 34) de Julia Murat

SERVIAM – ICH WILL DIENEN de Ruth Mader

SKAZKA (Fairytale) de Aleksandr Sokurov

STELLA EST AMOUREUSE de Sylvie Verheyde

STONE TURTLE de Ming Jin Woo

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS de Valentina Maurel