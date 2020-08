Matt Dillon e Antonio Pitanga em San Sebastián

Rodrigo Fonseca

Vitaminada pela escalação de “Casa de Antiguidades” (“Memory House”), reflexão de João Paulo Miranda Maria sobre os conflitos raciais brasileiros, tendo Antonio Pitanga como seu protagonista, a programação do 68º Festival de San Sebastián, na Espanha, agendado de 18 a 26 de setembro, ganhou reforços dos mais sortidos para atrair os holofotes do planisfério cinéfilo neste ano de pandemia. Matt Dillon atacando de documentarista é uma das boas do evento: o ator dirige “El Gran Fellove”, sobre o músico cubano Francisco Fellove. Dillon exibirá seu longa-metragem fora da competição oficial, que, este ano, conta com a japonesa Naomi Kawase (“True Mothers”), o francês François Ozon (“Été 85”) e o dinamarquês Thomas Vinterberg (“Another Round”). Novas aquisições chegaram, nesta quinta-feira, para a seleção competitiva: “Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan”, .doc do inglês Julien Temple; o argentino “Nosotros Nunca Moriremos”, de Eduardo Crespo; a produção franco-belga “Passion Simple”, de Danielle Arbid; e “Supernova”, uma doída história de amor LGBTQ+ com Stanley Tucci e Colin Firth, às voltas com uma demência.

Este ano, em que escalou Willem Dafoe como rosto símbolo de seu pôster, San Sebastián vai prestar uma homenagem a um dos astros mais elogiados das duas últimas décadas: Viggo Mortensen. O eterno Aragorn de “O Senhor dos Anéis” vai exibir na maratona espanhola seu primeiro trabalho como realizador: “Falling”. O longa de Miranda Maria, com Pitanga, vai para a seção Novos Diretores

Estima-se que San Sebastián vá fazer uma homenagem ao cineasta chinês Jia Zhangke, exibindo seu filme mais recente: o documentário “Swimming Out Till the Sea Turns Blue”, sobre uma festa literária no interior de seu país.