Qualistage vira trono pro Rei Roberto (en)cantar

RODRIGO FONSECA

Apoiado numa sofisticada iluminação de palco, a passagem de Roberto Carlos pelo Qualistage, na Barra da Tijuca, na noite da última quarta-feira, renova plasticamente uma tradição da cultura brasileira que é abrir uma casa de espetáculos de arquitetura refinada, mas de espírito inclusivo, para deixar um dos maiores trovadores do amor romântico abrir seu pote de mel ultrarromântico, louvando, sobretudo, as potências criativas e resilientes da força feminina. Não por acaso, ao cantarolar “Outra Vez”, e injetar viço ao verso “esqueci de tentar te esquecer”, o Rei fez uma ode à sua autora, a compositora Isolda Bourdot Fantucci (1951-2018). No decorrer da apresentação, ao visitar o hit “Esse Cara Sou Eu”, a majestade do cancioneiro afetivo voltou a tecer loas ao empoderamento e celebrar a devoção ao querer no dia a dia: “Esse cara é quem ama verdadeiramente”.

Zarpando com “Emoções” e aportando em “Jesus Cristo”, o show renovou o carisma do mais popular cantor do Brasil à força de muitas tiradas divertidas e de uma fervente interpretação de “Cavalgada”. Faltaram “O Portão”, “Côncavo e o Convexo” e a muito pedida “Cama e Mesa”. Mas, tudo bem… a força de seu gogó se fez presente na apresentação da noite de quarta e ele ainda tem mais duas para fazer, nos dias 23 e 24 de julho. Um dos destaques da noite foi o solilóquio do Rei sobre o passado, antes de se entregar à saudade cantando “Lady Laura”. Que assina a delicada luz do espetáculo é Tiaago Bonanato.

p.s.: Clássico da literatura mundial, “Fernão Capelo Gaivota” inspirou o espetáculo homônimo que a Orquestra Ouro Preto e participantes do Programa Vale Música estreiam, no dia 19 de julho, às 20h, no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio. Cantata cênica para coro infantil, balé e orquestra, a montagem narra a história de uma gaivota e sua paixão sem limites pelo ato de voar. A adaptação é assinada pelo maestro Rodrigo Toffolo e conta ainda com nomes como Tim Rescala, autor da música original, e a atriz Nina Vogel, responsável pela narração. “Sempre achei que esse é daqueles livros que todo mundo deveria ler na vida. Ele tem uma mensagem muito importante sobre a liberdade, o amor e a beleza de acreditar em si mesmo”, conta o maestro Rodrigo Toffolo. “A música é leve, é suave, é alegre, é infantil e ao mesmo tempo muito profunda. Ela fala de diversidade e traz todos os pontos da história do livro de uma maneira muito concreta, é uma leitura musical”, completa Márcia Rolon, coordenadora do Instituto Moinho Cultural Sul- Americano (MS), projeto que deu origem à Cia. de Dança do Pantanal e é um dos polos do Vale Música.