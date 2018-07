Prince hj na Globo: ‘Purple Rain’

Rodrigo Fonseca

Numa comemoração tardia dos 60 anos do cantor Prince Rogers Nelson (1958-2016), a TV Globo escalou para a sua madrugada, às 4h50, no Corujão, uma sessão do afridisíaco filme “Purple Rain”, drama musical de 1984 que deu uma bombada a mais na carreira do ídolo pop. Dirigido, montado e roteirizado por Albert Magnoli, o longa-metragem custou US$ 7,2 milhões e teve uma bilheteria de US$ 148 milhões a reboque do êxito fonográfico da canção que lhe dá título. Prince vive The Kid, um músico temperamental às voltas com crises artísticas e afetivas, estas com a cantora Apollonia. No Brasil, o gênio da dublagem Mario Jorge empresta a voz a Prince.