Paulo Henrique Souto, o Rei das Pontas, serenou

RODRIGO FONSECA

Padrinho profissional para gerações de jovens repórteres de cinema, a quem conduzia às “cabines” (jargão usado para definir projeções para a imprensa) dos longas-metragens que divulgava aguerridamente, o mineiro Paulo Henrique Veloso Souto serenou neste domingo. Assessor de imprensa e ator, consagrado sobre a alcunha de “O Rei das Pontas”, por ter feito participações especiais no elenco de cerca de 70 produções, ele morreu em decorrência de complicações cardíacas. Deixa um vazio em Montes Claros, sua terra natal, e no audiovisual brasileiro, sua paixão. Foi por intermédio dele que o P de Pop descobriu como é a dinâmica de distribuição de filmes no país, ao ser convidado para uma sessão de “Estorvo”, no Estação NET Botafogo, em 2000, quando ainda era estagiário no Jornal do Brasil. E, lá, Paulo Henrique nos falava do Brasil com uma alegria que poucos tinham. Usava sua sabedoria e sua doçura em prol da promoção das novas tendências cinematográficas do país – antes, durante e depois da Retomada – sempre preocupado com a hegemonia hollywoodiana em nosso circuito.

Tornou possível que jornais de todo o país tratassem o .doc “O Rio de Jano”, de Anna Azevedo, Renata Baldi e Eduardo “Zé José” Souza Lima, como um acontecimento narrativo – coisa que ele, na virada de 2003 pra 2004, de fato era, mesclando geopolítica e HQs. Armou um circo midiático, em 2003, para que o lançamento do projeto “Vida de Menina”, de Helena Solberg, alcançasse merecida notoriedade nos cadernos de cultura e lutou para que sua realizadora, muito respeitada por seus documentários, fosse admirada também no âmbito da ficção. PH celebrava um “Meu Nome É Dindi” (2007), que viu no Festival do Rio, como “um fenômeno dessa nossa pátria tão rica” (como dizia), ao mesmo tempo em que promovia a obra de Carlos Alberto Prates Correia, realizador do cult “Cabaret Mineiro” (1980), como se fosse uma homilia, a fim de consagrar toda a potência da autoralidade das Gerais.

Foi (o mestre) Oswaldo Caldeira, diretor de “Tiradentes” (1999) e de “O Bom Burguês” (1983), quem detectou que havia algo recente de errado com Paulo Henrique, ao detectar a falta dele nos posts do Facebook. Nas redes sociais, ele era ativo no debate em prol da ocupação das salas exibidoras por filmes nacionais. Sabedoria de mestre sempre tem seu quinhão de razão: o Estadão foi em busca da pulga atrás da orelha de Caldeira (nosso grande professor na UFRJ) e descobriu que PH vivia complexões de saúde. Complexões que hoje nos levaram de nós, sem pedir licença à nossa saudade, ao nosso cinema.

Sua estreia nas telonas se deu em “Os Marginais” (1967), do já citado Prates Correia. Formado em Comunicação pela Faculdade de Filosofia e Letras de Belo Horizonte, Paulo nunca deixou de atuar, mas começou a trabalhar em assessoria em 1980, quando fundou a PHd Divulgação e Produção Artística. Trabalhou ao lado de nomes importantes do cinema nacional, como a família Barreto; Hugo Carvana, em “Apolônio Brasil, o Campeão da Alegria” (2003); Walter Salles e Daniela Thomas, em “Terra Estrangeira” (1995); João Batista de Andrade, em “O Tronco” (1999); Marcus Vinícius Faustini (em “Carnaval, Bexiga, Funk e Sombrinha”); e o casal Mariza Leão e Sérgio Rezende, em numerosos projetos. Foi essencial na promoção do regresso de “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976) aos cinemas, numa cópia restaurada e sem cortes, em 2001, sempre empenhado em ressaltar a importância daquela adaptação de Jorge Amado para além de sua bojuda bilheteria. Sempre falava carinhosamente da luta do jovem Bruno Barreto para dar às palavras de Amado uma dimensão cinemática fina. E brasileira.

Paulo Henrique era cinema. Transpirava cinema. Amava o cinema. E lutava para que ele fosse visto na tela grande. Em 2012, em seu blog (de leitura obrigatória) “Carmattos”, o crítico Carlos Alberto Mattos, maior especialista em documentários entre os resenhistas e pensadores hoje em campo no Jornalismo, dedicou a ele um belíssimo ensaio chamado “O Anunciador de Montes Claros”. É um ensaio que merece ser lido, sobretudo neste domingo de luto pra quem faz filmes. Tá no https://carmattos.com/2012/09/19/o-anunciador-de-montes-claros/. Que Paulo Henrique siga lutando do Infinito. Lá, certamente, sua risada há de tornar a Eternidade um lugar mais meigo, como ele era. Obrigado por tudo.