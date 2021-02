Pat Garrett e Billy The Kid renovam a munição

Rodrigo Fonseca

Celebrizado em numerosos westerns como um traidor, vil em sua atitude de usar a estrela em seu peito como carteirada para eliminar antigos amigos, Patrick Floyd Jarvis Garrett (1850 – 1908) ficou famoso para além de duelos e perseguições graças às palavras que imortalizou em chumbo quente no livro “The Authentic Life of Billy the Kid” (1882). Ali está sua versão para a morte do pistoleiro Henry McCarty (1859 – 1881), também chamado pelo pseudônimo William H. Bonney, embora mais conhecido como Billy. A dita patifaria de Garrett, que teria traído a confiança do malfeitor juvenil cai por terra numa habilidosa releitura de sua lenda pilotado pelo ator Vincent D’Onofrio em (belíssima) experiência como realizador de longas-metragens. “The Kid” saiu em 2019 nos EUA e chega agora ao Brasil via Rede Telecine, tanto no cabo como em seu Telecine Play. O título aqui é “Billy The Kid – O Fora da Lei”. Numa mira infalível de velocidade e de reflexão, a montagem de Katharine McQuerrey amplia o timbre de tensão do Oeste revisitado por D’Onofrio a partir de duas de suas mais perigosas lendas, valorizando frases preciosas do roteiro. Uma é digna de ser anotada: “Os erros de um homem importam, mas menos do que aquilo que ele faz a seguir desses mesmos erros”. Tiradas assim transbordam da boca de Ethan Hawke, impecável no papel de Garrett. Indicado quatro vezes ao Oscar, o estudante tímido de “Sociedade dos Poetas Mortos” (1989) virou um titã capaz de esculpir múltiplas camadas na psique de Garrett em sua culpada parceria com Billy, encarnado por Dane DeHann. A abordagem escolhida por D’Onofrio, autor do argumento, parte de um mote melodramático. Logo nas primeiras cenas, o adolescente Rio Cutler (Jake Schur) mata o pai para proteger a mãe da violência dentro de casa. Quando seu tio Grant (o marvete Chris Pratt, em uma impecável atuação) descobre, ele inicia uma violenta caçada pelo menino que foge com a irmã Sara (Leila George). Os fujões acabam esbarrando com Billy The Kid e ganham a proteção dele. O mesmo vai se passar por Garrett, em uma série de reviravoltas regadas a doses fartas de adrenalina. É um faroeste como há tempos não se via, com Alexandre Marconato dublando Garrett. Rodrigo Andreatto dubla DeHaan.