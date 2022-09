‘Paris, 13º Distrito’: um amor de Audiard na MUBI

Rodrigo Fonseca

Ao fim do Festival de San Sebastián, no sábado, a entrega do Prêmio de Interpretação para Paul Kircher, por “Le Lycéen”, de Christophe Honoré, consagrou a força, a pertinência e a permanência das histórias de amor nas telas da Europa, de onde magistrais exercícios de reflexão sobre querer seguem sendo produzidos, como é o caso de “Paris, 13º Distrito” (“Les Olympiades, Paris 13e”). Esta joia de Jacques Audiard está agora na grade da MUBI, entre bons filmes de Fassbinder e joias com Tilda Swinton. Basta ir no www.mubi.com para suspirar com a ciranda de Audiard. Ela lembra uma canção do Chico Buarque. Aquela: “Carlos amava Dora/ que amava Pedro/ que amava tanto/ que amava a filha/ que amava Carlos/ que amava Dora/ que amava toda a quadrilha”? Existe um quê do sentimento descrito pelo trovador no longa que Audiard extraiu das HQs do cartunista americano Adrian Tomine (“A Solidão de um Quadrinho Sem Fim”).

Trata-se de um inspirado um momento Truffaut de Audiard, fragmentando Antoine Doinel por muitos personagens. Em sua narrativa de um preto & branco suave, Émilie conhece Camille que está atraído por Nora, cujo caminho se cruza com o de Amber. Três garotas e um rapaz. Quatro encarnações da multiplicidade cultural de uma França que saiu da pandemia afoita por entender o que restou do contato físico, do toque, da presencialidade.

Esses personagens são amigos; às vezes, amantes; e às vezes, as duas coisas. Foi esse o ethos que o campeão de bilheteria laureado com a Palma de Ouro de 2015, pelo bravo “Deephan – O Refúgio” (um filme memorável), esculpiu a partir da leitura das graphic novels “Amber Sweet”, “Hawaiian Getaway”, “Summer Blonde” e “Killing and Dying”. Todas foram publicadas por Tomine na banda desenhada “Optic Nerve”. Mas Audiard dá seu toque autoralíssimo ao dar vazão a uma transcendência, ou seja, uma prospecção de felicidade que parece não caber mais nos cerebrais e nada carnais rizomas do cinema contemporâneo. O fervor da carne sumiu sobretudo num momento no qual Hollywood parece ter abolido o beijo na boca de suas tramas, mesmo as mais comerciais. Diante do medievalismo dos tempos atuais, onde sobretudo Hollywood castrou toques e beijos, um filme que celebra o amor, nas bases da fisicalidade, merece ser festejado como um gesto de ousadia.

Na sua argamassa, em fase de palavra, Nicolas Livecchi , Léa Mysius e Céline Sciamma (a diretora do apaixonante “Retrato de uma Jovem em Chamas”, de 2019) colaboraram com Audiard num roteiro azeitado, que exulta Jean-Marie Maurice Schérer (1920-2010), mais conhecido pelo pseudônimo Éric Rohmer, a cada tomada, buscando reavivar as memórias desse realizador que deu à palavra falada a dimensão de um poema. Muito se fala da conexão entre “Paris, 13o Distrito” e “Minha Noite Com Ela” (1969), que rendeu a Rohmer duas indicações ao Oscar. No fim dos anos 1960, esse pilar da Nouvelle Vague (o movimento responsável por levar o cinema francês à modernidade, submetendo-o a uma hemodiálise sociológica) surpreendeu uma era que revisava comportamentos afetivos e sexuais ao mostrar uma (quase) amizade entre um católico fervoroso (Jean-Louis Trintignant) e uma mulher libertária Maud (Françoise Fabian). Cinco décadas depois, a estranheza que havia em Rohmer, acerca das conexões entre cama e rotina, amizade e tesão, segue intrigando a ala autoral da indústria cinematográfica francesa, ainda rendendo uma dramaturgia capaz de se opor às convenções da moral.

Audiard se interessa por essa mania que as pessoas têm de gostar de alguém desde “Sobre Meus Lábios” (2001), que atestou o som e a fúria de atriz Emmanuelle Devos. Mas o ato de amar, em seus filmes, quase sempre era mediado por um aríete de desespero e por vetores de desarranjo social, como visto em “Ferrugem e Osso”, de 2012. Há quatro anos, “Os Irmãos Sisters”, um faroeste que ele filmou em Inglês, com Joaquin Phoenix e John C. Reilly, trouxe o primeiro sopro de brandura em seu corpo a corpo com a paixão. E, agora, um timbre cool rege as notas do desejo de “Paris, 13º Distrito”. Mesmo nas sequências de mais febre, com incontinência de prazer, ele consegue ser suave, interessado em mostrar como transas cálidas servem de interseção entre a operadora de telefone Émilie (Lucie Zhang), o incansável professor Camille Germain (Makita Samba), a estudante de Direito Nora (Noémie Merlant, avassaladora) e a camgirl Amber (Jehnny Beth). Cada um num arranjo, todas essas quatro pessoas se querem. Acreditam-se fiéis ao que Chico cantava: “a gente só almoça, só se coça e se roça e só se vicia”. Mas, como samba sua música: “Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família. Armadilha”. Amar não é fácil. O cinema sabe. E é tarefa de poetas como Audiard compartilhar esse conhecimento. Nosso dever de casa é prestigiá-lo.