‘Paraíso Perdido’ eterniza Erasmo Carlos

Rodrigo Fonseca

Com a morte de Erasmo Carlos (1941-2022), o Brasil perde parte de sua irreverência. Parte crucial, que o cinema soube aproveitar muito bem, tanto em parcerias milionárias dele com Roberto Carlos, vide “O Diamante Cor-de-Rosa” (1969) ou “Os Machões” (1972), que serão exibidos pelo Canal Brasil nesta quarta-feira, a partir das 13h50, numa homenagem ao cantor e compositor. Mas o trabalho mais recente do Tremendão como ator hoje integra o cardápio da Netflix: “Paraíso Perdido” (2018), de Monique Gardenberg. Ele é o patriarca de um clã que vive de música, nem sempre no lado mais “lúdico” da Lei.

Há um elenco memorável no longa-metragem. Marjorie Estiano entra em “Paraíso Perdido” como se fosse um sol em meio a um espectro almodovariano de luzes de boate – às vezes verdes, outras vezes lilases, e, em alguns segundos, azuladas – que empresta uma sensualidade bafônica, digna de Buraco da Lacraia, a um inferninho de alma breganeja. Há algo de noir, ou até do neon noir de “A Dama do Cine Shanghai” (1987), no bunker de resistência para afetos livres, regados a Marcio Greyck, demarcado por Monique nesse arriscado filme, como um abrigo para uma fauna de anti-heróis. É um noir trans, uma estética em construção, que passa por corpos que cantam, no cogito nada cartersiano do “desejo, logo existo”, expresso em belezas sem rótulo como a de Jaloo, enquadrada com a mesma “querência” com que Neil Jordan retratava Jaye Davidson em “The Crying Game” (1992). Portanto, pela veia noir dessa experiência meio “Les Parapluies de Cherbourg”, meio “Cassino do Chacrinha” – torta, mas viva – tudo ali soará ambíguo, bipolar, dual – menos a risada de Marjorie e um repertório de hinos do brega, começando por “É Impossível Acreditar Que Perdi Você”.

No riso de sua personagem reside a rosa que dá a todos, naquele asteroide de desejos, a responsabilidade por aquilo que cativam. E seu pequeno príncipe é um policial, Odair (Lee Taylor, perfeito), que zela pela bonança das raposas que o cercam. É o único a preservar olhos de menino, aguados com a inocência de quem ainda acredita na ordem e na fidelidade. Olhos que vão ver o sorriso de Marjorie se entregar aos beijos de sua amada, Eva (Hermila Guedes), com fome de fazer parte daquele afago, imune à navalha afiada da incerteza.

Nada disso é dito ou explicado na dramaturgia lacunar adotada por Monique. O filme confia na sensação mais do que na explicação, em parte por ter na fotografia de Pedro Farkas (seu trabalho mais inspirado em anos) um farol. Diz a sinopse que existe uma casa de shows, a tal de Paraíso Perdido, que, fiel ao poema de John Milton de onde toma empresta seu título, vive dionisiacamente presa à uma ideia: “Se a guerra devasta, a paz corrompe”. Tem muito tumulto entre seus donos, seus herdeiros. Mas existe o amor, esse moleque teimoso.

Há um esquadrão de tipos ricos em cena, explorados mais pelas ações, na superfície, nos gestos, do que nas suas potências internas. Somos apresentados a eles sem muito aprofundamento, não por erro, mas por ser um filme de ambiente, um filme de cenas – algumas candidatas à eternidade, como a de um carrossel. Parece, em alguns momentos, que estamos diante de um piloto de série, um tomo introdutório para um cosmos riquíssimo de personagens, cada um com sua patologia, tendo um dono de cabaré, o empresário e músico José (Erasmo Carlos, em aparições sazonais, mas sempre enlevadas), como seu esteio, seu eixo. “Paraíso Perdido” é ele… e vem dele. É um “Go Go Tales” suave, num devir Abel Ferrara de Monique, que traz de volta um instinto para o inusitado já apresentado por ela há 15 anos, no analgésico “Benjamin” (2003).

Da mesma maneira como sua adaptação do romance de Chico Buarque fundia filões, indo do suspense B à Nouvelle Vague, este novo filme é indefinível frente à atual safra brasileira, indo do polar (apelido do policial francês, estiloso em sua forma de falar de crime) ao melodrama, resgatando ainda um sentimento de pornochanchada, em meio a sua sexualidade febril. Tem algo de distinto nele, de único: é melhor como tentativa do que como produto acabado. Mas é algo latente, que joga Lee Taylor num outro patamar em sua curva ascendente de evolução. É algo que se depura quando Malu Galli entra em cena, no papel da mãe do tira vivido por Taylor, apresentando em seu olhar Anna Magnani uma inadequação a uma realidade onde amar é um verbo soberano, tirânico em seu esforço de ser libertador.

Poema boêmio, “Paraíso Perdido” é um convite a se discutir formações familiares erigidas na incongruência do querer, mas também um convite a se repensar convenções morais do nosso cinema, começando pela forma de narrar e pelo prazer de ver o Tremendão num papel à altura de seu carisma. Saudades de Erasmo.

