Parabéns, Stallone: 72 aninhos e na ativa

Rodrigo Fonseca

Maior astro do cinema de ação de todos os tempos, Sylvester Stallone, ou apenas Sly para os americanos, completa 72 anos hoje, com Creed II no forno, para estrear em novembro, com a volta de Rocky Balboa e de Ivan Drago. O russo será encarnado por Dolph Lundgren uma vez mais. Porém, antes, vai ter uma dose dupla de Stallone em circuito. Já pronto, Rota de Fuga 2 (Escape Plan 2: Hades) põe o ator de volta no papel do especialista em prisões Ray Breslin. E até o fim do ano estreia Backtrace, thriller policial rodado por ele em fevereiro sobre um ladrão que sobrevive a um assalto de alto risco e, ao ser detido, é submetido a uma droga experimental. Parabéns, Stallone, por seguir adiante.