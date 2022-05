Palma(s) pro Pequeno Nicolau, que anima Cannes

RODRIGO FONSECA

Visto por 5,5 milhões de pagantes em sua versão em carne e osso, rodada por Laurent Tirard e lançada em 2009, onde ficou um ano em cartaz no Brasil, o Pequeno Nicolau volta a aprontar das suas em Cannes, onde arrebatou a 75ª edição do festival francês em forma de desenho animado… e de metalinguagem. Lançado em 29 de março de 1959, da páginas do “Sud-Ouest Dimanche”, o herói mirim vem arrebatando a atenção dos distribuidores e exibidores que passam pelo Marché du Film, a ala de negócios do Palais des Festivals, por conta da acolhida calorosa à sua nova aventura, agora em animação. O longa “Le petit Nicolas: Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?”, dirigido por Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, recria o processo de criação do personagem e suas primeiras aventuras, misturando fato, imaginação e História. Ao mesmo tempo em que cria situações de divertidas para o herói mirim, a dupla de animadores explora como René Goscinny (1926-1977) e Jean-Jacques Sempé elaboraram seu menino maluquinho. As narrações são feitas por Laurent Lafitte, Alain Chabat e Simon Faliu.

Um dos títulos mais badalados da Quinzena dos Realizadores de Cannes em 2020 saiu da França: “Un Beau Matin”, de Mia Hansen-Løve. Numa curva criativa ascendente, a diretora de “A Ilha de Bergman” (2021) ilumina a Quinzena dos Realizadores com seu regresso ao seio do intimismo francês, evocando Éric Rohmer com a ajuda de uma Léa Seydoux em estado dr graça. Léa vive Sandra, uma mãe solteira às voltas com a saúde depauperada de seu pai. Mas quando menos espera, um velho amigo (Melvil Poupaud) brota em seu caminho, trazendo algo mais do que um ombro generoso.

Nesta segunda, uma das mais brilhantes criadoras da França, a atriz, dramaturga e cineasta Agnès Jaoui participou da seção Rendez-Vous Avec, uma série de masterclasses em forma de entrevista, falando de sua história e de sucessos como seu “O Gosto dos Outros”, indicado ao Oscar em 2001.

Cannes termina no dia 28. Até o momento, “Armageddon Time”, do americano James Gray, produzido pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, dispara nas listas dos filmes mais bem cotados para troféus, tendo Anthony Hopkins e Anne Hathaway no elenco.

p.s.: Cotada para o Oscar 2023 com “The Woman King”, Viola Davis encantou Cannes ao vir buscar o troféu Women in Motion, um prêmio ligado às causas antissexistas do cinema.