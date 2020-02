Palmarés da Berlinale segundo o P de Pop

Rodrigo Fonseca

Marcada fundamentalmente pelos temas do exílio, da fraternidade e do companheirismo, a luta pelo Urso de Ouro de 2020 terminou nesta sexta-feira abrindo espaço para múltiplas especulações acerca da premiação que Jeremy Irons e seus jurados (Kleber Mendonça Filho entre eles) anuncia amanhã. Caso o P de Pop fosse do júri, nossas escolhas seriam:

Urso de Ouro: “Sibéria”, de Abel Ferrara

Grande Prêmio do Júri: “There is no evil”, de Mohammad Rasoulof

Prêmio do 70º Festival de Berlim: “First cow”, de Kelly Reichardt; e “Never Rarely Sometimes Always”, de Eliza Hittman

Direção: Hong Sangsoo, por “The woman who ran”; e Christian Petzold, por “Undine”

Atriz: elenco coletivo de “Todos os mortos” (Mawusi Tulani, Carolina Bianchi, Alaíde Costa, Thaia Perez, Andrea Marquee, Gilda Nomacce e Clarissa Kiste)

Ator: Welket Bungué, por “Berlin Alexanderplatz”

Roteiro: Fabio e Damiano D’Innocenzo, por “Favolecce”

Contribuição artística: Rithy Panh, pela montagem de “Irradiés”