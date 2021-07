Palma de Ouro pra Julia Ducournau e seu ‘Titane’

Rodrigo Fonseca

Num ano de múltiplas vitórias para o Brasil em Cannes, o júri presidido por Spike Lee concedeu a Palma de Ouro à cineasta francesa de Julia Ducournau e seu “Titane”, celebrando a força do cinema de gênero com uma trama sobre uma mulher, com uma placa de titânio na cabeça, que tem um caso sexual com um carro, deflagrando uma série de (outras) bizarrices. Desde 1993, quando Jane Campion conquistou o prêmio máximo da maratona cannoise com “O Piano”, a cobiçada láurea não ia para uma mulher realizadora.

Os vencedores

Palma de Ouro: “Titane”, de Julia Ducournau

Grande Prêmio do Júri: empate entre “A Hero”, de Asghar Farhadi, e “Compartment nº6”, de Juho Kuosmanen

Prix du Jury: empate entre “Memória”, de Apichatpong Weerasethakul, e “Ahed’s Knee”, de Nadav Lapid

Direção: Leos Carax, por “Annette”

Atriz: Renate Reinsve, por “The Worst Person in the World”

Ator: Caleb Landry Jones, por “Nitram”

Roteiro: Ryûsuke Hamaguchi e Takamasa Oe, por “Drive My Car”

Curta: “All The Crowds In The World” (”Tian Xia Wu Ya”), de Tang Yi, com menção especial para “Céu de Agosto”, de Jasmin Tenucci

Caméra d’Or: “Murina”, de Antoneta Alamat Kusijanovic