Palco eterno pra Aznavour

RODRIGO FONSECA

Em sua derradeira visita aos palcos cariocas, em 2017, um ano antes dar adeus aos concertos e à vida material, Charles Aznavour (1914-2018) foi ao Vivo Rio pr’um show devastador e arrumou uns minutos pra papear com o P de Pop:

“Sempre que me apresento, eu canto em seis línguas diferentes, buscando os hits que fizeram mais sucesso pelo mundo, sem abrir mão de um cuidado como que faço de novo, de renovador. Minha música é uma mistura de canções sociais com músicas românticas, construído com a certeza de que você não pode impor um hit ao público. É o público que determina o que vai entrar para o imaginário da canção. E, com frequência, na minha história profissional, as minhas canções que melhor foram aceitas falam de romantismo. O cinismo do mundo não consegue bloquear o amor”, disse o cantor, então com 92 anos, ao Estadão, antes de esbanjar poesia diante do microfone.

Essa reflexão do bardo do querer, celebrizado no cinema com “Atirem no Pianista” (1960), alimenta uma peça teatral deliciosa, construída em sua homenagem, sob a direção de Daniel Dias da Silva, no Teatro Petra Gold, no Leblon, no Rio: “Charles Aznavour: Um Romance Inventado”. A partir de uma ideia da atriz Sylvia Bandeira, que esbanja carisma e expertise cênica numa narrativa musical de jukebox, Saulo Sisnando escreve um texto doce sobre uma amizade que se estabelece a partir de uma dúvida, de uma ausência e da saudade. Mais Aznavour do que esses temas, impossível. E os acordes e “La Bohème” e de “Que C’est Triste Venise” ampliam o ultrarromantismo no vácuo sentimental que serve de motor a uma dramaturgia de contágio. O desempenho Maurício Baduh complexifica a dor por trás de uma doçura que ferve a fogo baixo, até alcançar picos de calor no fogão da leveza. Um fogão de duas bocas, a de Baduh e o gogó seivado de Sylvia, cuja chama Dias da Silva pilota com controle espartano. Basta ver a imolação do público, que se rasga em cantorias e aplausos servindo de coro ao duo.

Sisnando estabelece seu enredo a partir de um dispositivo de entrevista. Baduh é um repórter sem emprego que deseja fazer o perfil de uma atriz de sucesso que, nos anos 1970, trocou beijos de cinema com Aznavour em idílio fictício. Mas há algo mais do que curiosidade jornalística no interesse do repórter. E é esse algo a mais que nos garante um embate de flores e espinhos no Petra Gold, além de realçar a habilidade de Dias da Silva, como encenador, para encarar projeto de fôlego comercial, injetando neles uma elegância notável. Não se trata de uma peça de puro entretenimento e, sim, de uma reflexão sobre o quão pontiagudo é o objeto chamado Amor. Um objeto que causa tétano… mas rende canções imortais, como as de Charles.

Os créditos das fotos deste post são de Ariel Cavotti.

