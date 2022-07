Os Primeiros Soldados celebra a solidariedade

Rodrigo Fonseca

Estreia nesta quinta-feira o caudaloso “Os Primeiros Soldados”: uma reconstituição de época da Vitória da década de 1980 sob um prisma dos mais trágicos – a dor das primeiras pessoas que contaminadas com o HIV. No painel de época, voltamos a um tempo em que o vírus era chamado de “peste gay”, impondo a seus portadores uma carga de homofobia e de transfobia. Em janeiro, seu realizador, Rodrigo de Oliveira, foi laureado com o Prêmio Carlos Reichenbach de Melhor Filme da seção Olhos Livres da 25ª edição da Mostra de Tiradentes. A vitória trouxe o endosso de uma das mais respeitadas maratonas cinematográficas do país para um filme que vem ganhando o mundo desde novembro de 2021. Sua estreia mundial se deu no 70º Festival Internacional de Cinema de Mannheim-Heidelberg, na Alemanha, vencendo os prêmios de Melhor Filme do Júri Jovem e do júri popular. A seguir veio o 52º Festival Internacional de Cinema da Índia, que lhe rendeu o Prêmio Especial do Júri. Em dezembro, rolou uma passagem pela Première Brasil do Festival, na seção Novos Rumos, de onde o filme saiu com um prêmio especial do júri pra atriz Renata Carvalho. O desempenho dela é avassalador, assim como o de Johnny Massaro. Nesta quinta, haverá um debate do longa no Rio de Janeiro, no Estação Net Rio, às 19h, com a presença de Oliveira e de sua trupe, com mediação de Evandro Manchini. Vale conferir a sessão. É um dos melhores filmes nacionais de 2022.

Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+ celebra o réveillon sem ideia do que se avizinha. O biólogo Suzano (Massaro) sabe que algo de muito terrível começa a transtornar seu corpo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose (Renata) e do videomaker Humberto, igualmente doentes. Juntos eles tentarão sobreviver à primeira onda da epidemia de Aids.