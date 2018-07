Os melhores filmes do primeiro semestre

Rodrigo Fonseca

Dirigido pelo mestre com aura de maldito Paul Schrader, o thriller de tons teológicos First Reformed, com Ethan Hawke na batina de um capelão militar, é o melhor filme de 2018, até agora, mas ainda não chegou por aqui. A lista abaixo julga os principais lançamentos no país deste ano.



Os de… onze melhores filmes do primeiro semestre

Trama Fantasma, de Paul Thomas Anderson

O Insulto, de Ziad Doueiri

Vingadores – Guerra Infinita, de Joe e Anthony Russo

Dovlatov, de Alexey German Jr.

As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra

Zama, de Lucrécia Martel

Três Anúncios Para um Crime, de Martin MacDonagh

Arábia, de João Dumans e Affonso Uchoa

Sem Amor, de Andrey Zvyagintsev

Projeto Flórida, de Sean Baker

Pantera Negra, de Ryan Coogler

Lembrando que Auto de Resistência, lançado na quinta, e Custódia, que estreia amanhã, e é fenomenal, ficam pra lista do semestre que vem.

Entre os piores, destacam-se Praça Paris, de Lucia Murat, e O Homem das Cavernas, de Nick Park.