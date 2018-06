Os ganhadores do Globo de Ouro no cinema

Filme (drama): Três Anúncios Para um Crime, de Martin McDonagh

Filme (comédia/ musical): Lady Bird: É Hora de Voar, de Greta Gerwig

Diretor: Guillermo Del Toro (A Forma da Água)

Atriz (drama): Frances McDormand (Três Anúncios Para um Crime)

Atriz (comédia/ musical): Saoirse Ronan (Lady Bird)

Ator (drama): Gary Oldman (O Destino de uma Nação)

Ator (comédia/ musical): James Franco (O Artista do Desastre)

Atriz coadjuvante: Allison Janney (Eu, Tonya!)

Ator coadjuvante: Sam Rockwell (Três Anúncios Para um Crime)

Roteiro: Martin McDonagh (Três Anúncios Para um Crime)

Animação: Viva! A Vida É Uma Festa

Filme estrangeiro: Em Pedaços, de Fatih Akin (Alemanha)

Trilha sonora: Alexandre Desplat (A Forma da Água)

Canção original: This is Me (O Rei do Show)