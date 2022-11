‘O Trio Em Mi Bemol’ embala Mar Del Plata

RODRIGO FONSECA

É muito surpreendente (e equilibrada, até agora) a seleção de filmes da competição oficial da 37ª edição do Festival de Mar Del Plata, na Argentina, iniciado na quinta-feira, com o doce “Império da Luz”, de Sam Mendes, e o áspero “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen, ambos exibidos hors-concours, abrindo um espaço nobre para concorrentes de requintada direção de arte como “O Trio em Mi Bemol”. É esse o título do mais recente longa-metragem da realizadora portuguesa Rita Azevedo Gomes, exibido antes na Berlinale, cuja potência estética pode garantir à cineasta o troféu Astor Piazzolla de melhor filme. Rita ganhou notoriedade entre os brasileiros em meio à pandemia, quando a MUBI fez uma retrospectiva de sua obra, iniciada em 1990, com “O Som da Terra a Tremer”. Há três anos, ela brilhou na Europa com “A Portuguesa”. Agora é a vez de brilhar em telas portenhas com um longa que tem um mestre da Nouvelle Vague (o movimento responsável por modernizar o cinema francês), Éric Rohmer (1920–2010), ganhador do Leão de Ouro em 1986 com “O Raio Verde”.

Em 1987, durante o processo de escrita de “Quatre Aventures de Reinette et Mirabelle”, Rohmer decidiu deixar de fora o quinto episódio do filme e, em seu lugar, transformá-lo em uma peça teatral. Inspirado em Mozart, ele a chamou de “Le Trio en mi bemol”, e lançou seu exercício pelas artes cênicas no final daquele ano, no Théâtre Renaud-Barrault, sob sua direção. Agora, 35 anos depois, Rita parte do texto dele para os palcos para construir um ensaio sobre as incongruências do amor. Concebida por Rohmer como uma “comédie brève en sept tableaux”, Azevedo Gomes respeita a estrutura principal, construindo sua narrativa a partir de uma série de encontros entre dois ex-amantes que ainda gostam muito um do outro. Mas, em sua versão, Paul (Pierre Léon) e Adélia (a ótima Rita Durão) discutem extensivamente sobre o quere, a paixão e a ternura. Falam disso tudo sob a ótica da câmera de um diretor de cinema (o lendário cineasta espanhol Adolfo Arrieta), que provoca os atores a seu capricho. Com sua elegância habitual, Rita cartografa os rizomas do benquerer usando como arena, em sua metalinguagem, uma casa de praia modernista dos anos 1960, no litoral do Minho.

“A força que me interessa reside na fragilidade. É nessa condição que se encontra a potência mais rara das personagens”, disse a cineasta e Berlim, onde é respeitada por sua filmografia anfíbia, com documentários (entre eles “Danses Macabres, Squelettes et Autres Fantaisies”) e ficções. “Real é aquilo que eu toco. É uma mão que afago. É uma pedra que taco. Realidade é algo distinto. E é algo complexo. A realidade da História é eu estar na capital alemã e passar por um lugar por onde o Muro de Berlim passava e ainda me chocar que o alumbramento dessa percepção, mesmo sabendo o que o Muro foi e sabendo que ele caiu”.

Há um concorrente brasileiro entre os rivais de Rita no rol de 12 filmes na disputa principal de Mar Del Plata: “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges. Sua exibição está marcada para esta terça. É a saga de um jovem que está perdendo a visão.

Mar Del Plata chega ao fim no dia 13. Antes de cada projeção, o festival exibe um trecho de uma colagem de depoimentos de artistas sobre o homenageado argentino deste ano: o cantor, ator, roteirista e diretor Leonardo Favio (1938-2012), realizador de “Nazareno Cruz y el Lobo” (1975).