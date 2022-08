‘O Senhor do Trem’: cheiro de Anima Mundi

RODRIGO FONSECA

Ambientado nas imediações de Madureira, retratando as heranças da cultura africana nos subúrbios cariocas, “O Senhor do Trem”, curta animado em 2D, foi dirigido por duas das cabeças que idealizaram o Anima Mundi, o maior festival de desenhos, rotoscopias, stop-motion, 3D e afins nas Américas: Aída Queiroz e César Coelho. Segundo ela, há uma movimentação para que o festival – criado e 1993 e interrompido em 2019, sob as sombras conservadoras da falta de patrocínio – volte em 2023. A produtora Carla Esmeralda está nessa peleja pra criação de pontes que permitam o resgate do Anima. Até lá, seus idealizadores seguem a criar, como se vê nos esforços da Campo 4, a produtora de Aída e César, que delinearam o belíssimo conto antirracista iluminado pela Águia da Portela. Trata-se de um projeto da Rede Carioca de Rodas de Samba com o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas.

Nesta segunda-feira, às 18h0, “O Senhor do Trem” vai ser lançado no Instituto Pretos Novos, às 18h30. O roteiro foi inspirado em texto de Marquinhos de Oswaldo Cruz. No elenco de vozes, a atriz Maria Salvadora interpreta Vó Badu, que narra grande parte da trama, e Rodrigo França vive Paulo da Portela.

“Por que os jovens estão distantes do samba de raiz, de quintal? O que eles não têm de informação e conhecimento sobre o assunto? Onde poderiam aprender? Se não sabem da importância do samba, talvez desconheçam outras histórias. Pimba! Então resolvi que teria que voltar no tempo e contar sobre como foi desenvolvida essa parte da cultura por aqui”, diz Aída. “Passei alguns meses angustiada porque não sabia como abordar sem cometer erros históricos e culturais. E aí, bateu a culpa de estar me apropriando de algo que não era meu. Parei tudo, voltei com o problema para a Rede e eles me colocaram em contato com o Marquinhos de Oswaldo Cruz, o que foi definitivo para eu sair do impasse. Ele me inspirou com o texto dele e da Maria Clara. Daí em diante, desbloquearam-se as sinapses e consegui contar o que achava importante para chegar até a Velha Guarda. Mas submeti à aprovação do Marquinhos e do Sr. Ivanir Ribeiro antes de começar a produção. Assim, fui acertando os detalhes e não tive mais receio de errar. A técnica que nós usamos foi 2D, com uma animação bem econômica, e recursos idem. Ela foi feita no toom boom, um software muito usado nas séries de animação”.

Calcado na fé e na fantasia, o enredo de “O Senhor do Trem” segue os passos de uma adolescente, Dandara, criada pela avó, que lhe contava muitas histórias da cultura africana. Quando a avó morre, ela sai em busca da continuidade dessas narrativas. Ao pegar um trem em Oswaldo Cruz, a jovem vai encontrar um guia na figura de Paulo da Portela. Ele é quem apresenta os integrantes da Velha Guarda à adolescente.

“Conforme fomos desenhando os cenários, veio a ideia da cor, que caminha para o azul e branco em referência à Portela”, diz Coelho. “A proposta é que esse filme seja veiculado nas escolas, para ampliar debates sobre a luta das populações negras”.

p.s.: A Orquestra Ouro Preto tem encontro marcado com grandes nomes da MPB no Rio de Janeiro. O primeiro deles será neste sábado, dia 20 de agosto, com a dupla Anavitória, na Cidade das Artes, às 21h, como parte do projeto SulAmérica Sessions. Na semana seguinte, dia 28 de agosto, é a vez de Alceu Valença e orquestra se unirem para a estreia do álbum “Valencianas II”, com um grande espetáculo na Praia de Copacabana, às 18h. Sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, os concertos buscam a formação de novos em um exercício de popularização da música de concerto. A apresentação com Ana Caetano e Vitória Falcão, que formam a dupla Anavitória, é inédita. Nomes influentes da nova geração da música popular brasileira, com referências que passeiam pelo pop até o folk, as cantoras conquistaram público e crítica com a delicadeza de suas vozes e composições. No setlist, estão sucessos como “Singular”, “Trevo (Tu)”, “Amarelo, Azul e Branco” e “Explodir”. O segundo encontro vai ser para marcar o início de um novo capítulo em uma das mais elogiadas parcerias do mundo da música. Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto estreiam “Valencianas II” na Praia de Copacabana. “Valencianas”, a primeira edição do espetáculo, foi concebida em 2010 para celebrar os 40 anos de carreira de Alceu Valença. O segundo volume do aclamado concerto, gravado ao vivo em Portugal, será lançado em todas as plataformas de streaming no dia 26 de agosto e celebrado com a apresentação gratuita no Rio de Janeiro e em outras cidades do país. O músico pernambucano e a formação mineira prometem embalar e encantar o público com canções que marcam a história da música brasileira.