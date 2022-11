‘O Rio do Desejo’ é premiado na Estônia

RODRIGO FONSECA

Mais uma vitória para o Brasil no cenário mundial dos festivais internacionais: Adrian Teijido foi laureado com o prêmio de Melhor Fotografia, neste sábado, na Estônia, pelo longa “O Rio do Desejo”. O troféu veio na cerimônia de congraçamento da maratona audiovisual Tallinn Black Nights Film Festival, que encerra neste domingo sua 26ª edição. A presidência do júri esteve por conta da cineasta húngara Ildikó Enyedi (de “Corpo e Alma”), que elegeu como Melhor Filme a comédia islandesa “Driving Mum”, de Hilmar Oddsson, contemplada com o Grand Prix do evento. Na premiação, o diretor do filme, Sérgio Machado, o ator Daniel de Oliveira e os produtores Rodrigo Castelar e Fabiano Gullane dedicaram a conquista ao presidente Lula e aos novos ventos que soprarão no país em 2023. A produção é baseada na literatura de Milton Hatoum (o conto “O Adeus do Comandante”, do livro “A Cidade Ilhada”) e marca o regresso de Machado (do cult “Cidade Baixa”) à ficção sete anos depois do aclamado “Tudo o Que Aprendemos Juntos”, exibido no encerramento do Festival de Locarno de 2015.

Uma das maiores promessas de excelência para o cinema brasileiro em 2023, “O Rio do Desejo” traz em seu elenco, além de Daniel, talentos como Sophie Charlotte, Gabriel Leone, Rômulo Braga, Jorge Paz e Coco Chiarella. Houve uma projeção especial do longa na Mostra de São Paulo, em outubro.

Sua trama é uma ciranda de quereres. Ao se apaixonar pela bela e misteriosa Anaíra (papel de Sophie), Dalberto (Oliveira) abandona seu trabalho na polícia e se torna comandante de um barco. O casal passa a viver na casa que Dalberto divide com os dois irmãos, às margens do Rio Negro. Essa vida flui bem até Dalberto ser obrigado a se arriscar em uma longa viagem rio acima. Em meio a essa jornada, desejos proibidos vêm à tona. Enquanto Dalmo (Rômulo), o irmão mais velho, luta para controlar a atração que sente pela cunhada, Anaíra e Armando, o caçula, vivido por Gabriel Leone, aproximam-se caudalosamente. A volta de Dalberto reúne, sob o mesmo teto, os três irmãos apaixonados pela mesma mulher.