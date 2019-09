O ranking de San Sebastián em 2019

(Polônia/ Irlanda): Laureada em Berlim por “Body” (2015) e por “Mug” (2018), a cineasta de maior prestígio do audiovisual polonês se embrenha pelas veredas da língua inglesa ao filmar a saga de uma seita só de mulheres, chamada de Rebanho, que tem um déspota fundamentalista, chamado Pastor (papel de Michiel Huisman), como líder, sendo ele avesso a chegada de outros homens, inclusive bebês. Mas uma jovem “ovelha” (Raffey Cassidy), em fase menstrual, vai desafiar o jugo dele.(Japão): Com músicas que grudam no tímpano, esta fábula sobre amores impossíveis refina a estética autoral do realizador de “Your name” (2016), sempre atento a paixões que se desenrolam em meio a tragédias naturais. Aqui, um rapaz que fugiu de casa para tentar a vida em Tóquio se enamora de uma adolescente capaz de controlar fenômenos climáticos.(Espanha): Greta Fernández se imola diante de nós no papel de uma jovem com limitações em sua audição que luta para cuidar de seu bebê e de zelar pelo irmão mais moço a despeito das intervenções bruscas de seu pai, Manuel. O sujeito é vivido por Eduard Fernández, o Antonio Fagundes da Espanha. Greta é filha dele na vida real.(Rússia): Nos escombros da II Guerra Mundial, em solo soviético, duas mulheres buscam reinventar suas vidas e buscar um sentido para explicar a tragédia que se abateu sobre elas. Montagem impecável. Conquistou o prêmio de melhor direção na seção Un Certain Regard de Cannes e ganhou o prêmio Fipresci.(Brasil): Fora a emoção de ver uma memorável atuação de Léa Garcia nas telas da Europa, este drama sobre a arte de sobreviver nas favelas do Rio, que teve o diretor americano Darren Aronofsky (de “Cisne Negro”) como produtor repagina a figura em ascensão da atriz Débora Nascimento (em brilhante desempenho) e dá a Bussaka Kabengele a chance de construir um personagem apoteótico. Os dois vivem os pais da jovem Tati (Cássia Nascimento), que enfrenta os dilemas da adolescência no Morro dos Prazeres.(França): De descendência maliana, este realizador francês com carreira de ator e de documentarista, mergulha na ficção a partir de um paralelo com a literatura de Victor Hugo, falando sobre um trio de policiais que se envolvem num conflito com a população de um subúrbio de Paris, com população majoritariamente negra. É a melhor montagem de todos os candidatos à Palma já exibidos: nervosa, mas aberta à reflexão das contradições sociais. Ganhou o Prêmio do Júri em Cannes, empatado com “Bacurau”.(França): Espécie de “Carrie, a estranha” misturado com .docs do Arte sobre macumba, o novo filme do realizador de “Nocturama” (2017) trança dois tempos (os anos 1960 e a atualidade) e dois espaços (o Haiti e a classe média francesa) a partir de um grupo de alunas adolescentes que montam uma sororidade de estudos literárias e têm contato com os mistérios ocultos de um ritual de zumbificação usado em trabalhos servis na América Central. Uma das estudantes pede a uma imigrante haitiana que exorcize seus males de amor por um namoradinho, o que deflagra um processo de assombro. A filmagem dos rituais de sincretismo afro ultrapassam os males da alteridade.