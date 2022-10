O que ver no encerramento do Festival do Rio

IMPERDÍVEIS DESTE DOMINGO

ÀS MARGENS (“En Los Márgenes”), de Juan Diego Botto: Um binômio socialmente desleal da gentrificação com crises econômicas faz com que a Espanha viva hoje um surto de despejos e desapropriações, quase sempre amparado por agentes armados do Estado. É esse o tema do triste filme coral, rodado por um prolífico ator argentino, radicado em terras ibéricas, que tem Penélope Cruz como um ímã de público. Ela vive uma trabalhadora desesperada com a perda de sua moradia. Mas o destaque do longa é Luis Tosar, genial ator galego, que aplica todo o seu talento no papel de um advogado que tenta ajudar famílias ameaçadas por problemas sociais. Onde ver: Estação NET Gávea 5, 14h45

WALK UP, de Hong Sangsoo: Indicado à Concha de Ouro de San Sebastián, este drama do mais prolífico diretor da atualidade dá voz a uma espécie de alter ego, um cineasa já cinquentão, vivido por um inspirado Kown Haye-hyo, em busca de ajustar as contas afetivas com a filha que não vê há anos. Juntos, eles visitam um edifício que pertence a uma designer de interiores. É uma bamba do design, que leva a moça e o pai para conferir as renovações que fez no prédio. Os três vão para os quartos de cada andar para dar uma vista de olhos no ambiente. A narrativa vai, então, subir um andar de cada vez. Onde ver: Estação NET Botafogo 1, 19h

RAYMOND & RAY, de Rodrigo García: O filho de Gabriel García Márquez, que despontou no posto de cineasta com “Coisas Que Você Pode Dizer Só De Olhar Para Ela” (2000) e com a série “Em Terapia” (2008), narra aqui as angústias de dois irmãos que unem forças, apesar de suas diferenças, para fazer o enterro do pai. Os manos em questão, Ray e Raymond, são vividos por duas forças da natureza, em convergência: Ethan Hawke e Ewan McGregor. Onde ver: Estação NET Gávea 4, 21h45