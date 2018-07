‘O Primeiro Homem’ vai abrir Veneza

Rodrigo Fonseca

Dois anos após a consagração italiana de La La Land no Lido, abrindo os trabalhos do Festival de Veneza 2016 e iniciando uma estrada milionária de Oscars e bilheterias astronômicas, o diretor prodígio Damien Chazelle vai voltar ao evento, de novo como atração inaugural, desta vez olhando para o espaço. Escalado para estrear em 12 de outubro, O Primeiro Homem (First Man) vai abrir Veneza no dia 29 de agosto, na disputa por prêmios, narrando os feitos astronáuticos que levaram Neil Armstrong a pisar na Lua em 1969. Ryan Gosling interpreta o astronauta.

No dia 25, o festival, que segue até 8 de setembro, anuncia o que estará em seu menu competitivo. Estima-se que As Filhas do Fogo (Vitalina Varela), do português Pedro Costa; Domingo, do brasileiro Fellipe Barbosa; e o documentário Fahrenheit 11/9, do americano Michael Moore, possam estar em concurso, em diferentes mostras do evento. O musical Nasce Uma Estrela, de Bradley Cooper, com Lady Gaga de atriz, é um dos títulos estimados para a competição, tendo Chazelle como um rival.

Estima-se que amanhã será anunciado quem vai presidir a disputa pelo Leão de Ouro.