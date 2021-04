‘O Prefeito’ Nizo Neto governa a streaminguesfera

RODRIGO FONSECA

Um dos mais inventivos comediantes do país, lembrado por sua voz na dublagem de Ferris Bueller em “Curtindo a Vida Adoidado” (1986), Francisco Anysio de Oliveira Paula “Nizo” Neto vai comemorar seus 57 anos nesta terça, vendo sua mais genial atuação – aplaudida mundialmente no filme “O Prefeito” (2015) – ganhar mais e melhores olhares na streaminguesfera. Pouco valorizado em circuito exibidor no Brasil, apesar de sua aclamada trajetória em festivais estrangeiros, o longa-metragem transgressor do diretor Bruno Safadi integra o cardápio da Amazon Prime e da Vivo Play. Quem clicar nas respectivas URLs ou nos respectivos aplicativos vai se deslumbrar com o exuberante desempenho de Nizo, que emprestou seu gogó à dublagem de Ralph Macchio em “Cobra Kai”, para a Netflix. Não é todo dia que uma comédia brasileira aposta no grau de experimentação formal como faz este derivado do projeto de filmes de baixo orçamento Tela Brilhadora, considerado um dos mais ousados exercícios autorais de Safadi. A obra deste cineasta carioca – consagrado desde que foi laureado com o troféu Barroco de melhor filme na Mostra de Tiradentes de 2008 com “Meu Nome É Dindi” – tem como traço identitário retratar e repensar ambientes urbanos do Rio de Janeiro. Mas são sempre ambientes pouco explorados pela ficção a partir de uma geopolítica do isolamento. E essa geopolítica ganha contornos metafísicos quase fantasmagóricos numa narrativa que utiliza foto como linguagem – quase numa lógica de fotonovela, num dispositivo similar ao usado por Chris Marker em “La Jetée” (1962), só que aplicado às ruínas da Perimetral. E estas ganham contornos de assombro na fotografia em preto e branco de Lucas Barbi, cujo requinte evoca pérolas cômicas de mestres como Ernst Lubitsch, sobretudo o seminal “A Loja da Esquina” (1940).

Inaugurada em 1960, para funcionar como uma das principais vias rodoviárias de acesso do Rio, a Perimetral teve seu prazo de validade vencido no fim de 2013, mas, de seus escombros, brotou uma bem-humorada crítica política filmada ao longo de sete dias, em outubro de 2014. Dublador, mágico e humorista, Nizo – celebrizado como o aluno CDF Seu Pitolomeu da “Escolinha do Professor Raimundo”, na qual trabalhava com seu pai, Chico Anysio – assume o papel que dá título ao longa. Ele é um alcaide que sonha decretar a independência do RJ em relação ao restante do Brasil, tornando-se seu governante pleno. Só que este líder opta por governar a Cidade Maravilhosa do que sobrou dessa via de acesso demolida. E, em meio a seus delírio de grandeza e ao TOC que tem com limpeza, ele recebe uma visita de um ente espectral (Djin Sganzerla, no timbre fino da ironia) que entorpece seus sentidos a pedras de crack num cachimbinho mágico.

“Este filme nasce do meu desejo de trazer o humor ácido de volta às nossas telas, como forma de pegar uma tendência cinematográfica que anda em voga no país – a comédia – só que associada a um estilo televisivo, esteticamente pobre, como forma de reinventá-lo”, disse Safadi, à época das filmagens.

Na trama do longa, o personagem de Nizo, conhecido apenas como O Prefeito, é um governante viciado em remédios que sonha ser um novo Pereira Passos (1836-1913), o político responsável pela revitalização urbanística do Rio entre 1902 e 1906. Mas a forma que o protagonista do filme de Safadi encontra é emancipar o Rio como nação soberana, mantendo os impostos locais – altíssimos – dentro do perímetro da cidade. A ideia, a princípio megalômana, concretiza-se graças ao apoio de aliados de governo que sonham dividir a receita dessa taxação carioca entre si, além de ganharem, cada um, uma rua ou um bairro do Rio para desfrutarem como quiserem. Aos poucos, contudo, o que seria um golpe escuso se torna um governo revolucionário, tendo como sede os dejetos de concreto, aço e poeira da Perimetral. A montagem de Ricardo Pretti valoriza cada virada do roteiro sem jamais amordaçar a liberdade reflexiva que vai além das leis de causa e efeito da narrativa.