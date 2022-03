‘O Peso do Passado’: Nicole Kidman em ebulição

Rodrigo Fonseca

Num primoroso serviço à cinefilia, a “Variety”, fazendo jus à sua vocação de ser (ainda) uma bíblia para o entretenimento e um astrolábio para o audiovisual, publicou uma lista de 25 longas-metragens que floparam nas bilheterias, mas se tornaram cults, apesar do fiasco comercial, destacando entre eles o memorável “O Peso do Passado” (“Destroyer”, 2018), de Karyn Kusama. Essa pérola entra ao lado de gemas de ontem – “O Mestre”, de 2012 – e de hoje – “Filhos da Esperança”, de 2006. E ela pode ser garimpada na streaminguesfera na Amazon Prime. Há quatro anos, houve uma projeção desse filmaço na seleção competitiva do BFI London Film Festival, na Inglaterra, onde roubou o fôlego de uma plateia com dezenas de críticas embasbacados diante de sua narrativa feérica. No Brasil, Elonora Prado dubla Nicole.

Frenético do começo ao fim, “O Peso do Passado” se impõe na tela numa amarga mistura de melancolia, adrenalina e a autodesconstrução de uma estrela em estado de graça, Nicole Kidman. Sua potência vem do domínio pleno de sua diretora, a nipo-americana Karyn Kiyoko Kusama (de “Aeon Flux”), sobre a cartilha das narrativas policiais, com brilho especial nas lições físicas (perseguições, tiroteios, prenúncio de violência). Há em sua obra uma tensão contínua em torno das viradas de roteiro, um nervosismo nas movimentações de câmera, um desdém com as sutilezas – é cinema do pathos, da brutalidade. Seus filmes têm algo de Don Siegel (realizador de “Madigan – Os impiedosos” e “Perseguidor implacável”) em seu ethos de aspereza absoluta. Revelada na seara indie em 2000, com o cult “Boa de briga”, Karyn se especializou em narrativas de ação com personagens femininas que carregam feridas afetivas. O afeto é o combustível de “Destroyer”, título original deste thriller orçado em US$ 9 milhões, narrado em dois tempos narrativos paralelos, que acompanhamos de modo consecutivo: fica a memória de um lado, gloriosa; fica o presente, devastado do outro. Nicole caminha entre eles no papel da detetive Erin Bell. Seu pretérito era perfeito: no auge da forma física e do desejo, ela se infiltra numa gangue de criminosas. Seus dias atuais são de ressaca: alcoólatra, incapaz de lidar com a filha adolescente, ela carrega correntes de um erro cometido há cerca de 16 anos. Um erro com perfume de amor, a única força capaz de desafiar seu senso de dever nesta trama fotografada com uma luz sem saturações, crua, como se fazia nos bons policiais dos EUA dos anos 1970… como Siegel fazia. Na venda de ingressos, “O Peso do Passado” arrecadou cerca de US$ 6 milhões. Mas o estrago que fez (e faz) no imaginário de cinéfilos das mais variadas nacionalidades não tem como ser mesurado em números, só em cifras poéticas, graças ao banho de descarrego que Nicole nos dá.

p.s.: Amanhã vai ser noite de Jason Momoa na TV aberta, à frente de “Braven – Perigo na Montanha” (2018), na “Tela Quente”, após o “BBB”, na Globo, encarnando um madeireiro que protege seus familiares de traficantes.