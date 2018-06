O paraguaio ‘Las Herederas’ ganha o Prêmio da Crítica em Berlim

Rodrigo Fonseca

Dirigido pelo paraguaio Marcelo Martinessi, um estreante em longas, e produzido pela carioca Julia Murat, o drama LGBT sul-americano “Las Herederas” ganhou o Prêmio da Crítica da Berlinale.68, dado pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci). O presidente da votação deste ano foi o brasileiro Mario Abbade, que ressaltou engenharia de filmagem criativa de Martinessi.

“Espero que este prêmio ajude a promover o cinema do Paraguai em sua luta por espaço. Um grande integrante da Fipresci, mítico no Brasil, José Carlos Avellar, foi um grande defensor de visibilidade para cinematografias latino-americanas como a paraguaia. Este prêmio faz jus ao legado dele”, dissr Abbade, único crítico da América do Sul, além de Avellar, a presidir os júris da Federação em Berlim e Cannes.