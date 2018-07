O melhor do ABBA nas telas e no palco da Baden Powell

Rodrigo Fonseca

Falta uma semana parra ouvirmos Meryl Streep cantarolar Fernando, The Winner Takes It All e outros hits do cancioneiro romântico dance do Abba no musical Mamma Mia! Lá Vamos Nós De Novo, do diretor inglês Ol Parker. Coube ao realizador inglês, famoso pelo cult sobre a afirmação LGBT Imagine Eu & Você (2005), retomar as personagens apresentadas no Mamma Mia! Original, há dez anos: uma produção de US$ 52 milhões que faturou US$ 609 milhões na venda de ingressos pelo mundo afora. A sequência, batizada de Here We Go Again, em função de um refrão do quarteto canoro sueco, formado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad, aporta nas telas no dia 19. Agora, Donna (papel de Meryl) vai virar avó, uma vez que Sophie (Amanda Seyfried) vai ter um bebê. Diante das mudanças em sua vida, ela revê seus anos de juventude, interpretada por Lily James. E Cher entra em cena para cuidar de sua netinha, Sophie. Como um esquenta para o longa-metragem, o conjunto brasileiro Abba On Stage vai fazer um show nesta quinta (dia 12), na Sala Municipal Baden Powell, em Copacabana, às 20h, revistando as maiores canções do repertório da banda que homenageia. No palco, entram em cena os irmãos Marcel e Sandro Cecco, Luciana Parelho e Danny Goes. O espetáculo é um convite à nostalgia.