‘O Guarda-Costas’: O Enem da paixão

RODRIGO FONSECA

Se é verdade que o amor, mais do que um axioma, é uma oração subordinada substantiva, a gramática do benquerer pode ser testada e rechecada, em toda a sua potência, neste sábado, ali pelas 14h, quando a Rede Globo exibir “O Guarda-Costas” (“The Bodyguard”, 1992). Sua sessão valoriza o rasga-coração “I Will Always Love You”. Já se passaram 30 anos desde que Kevin Costner, no auge da fama (antes do duplo naufrágio dos injustiçados “Waterworld” e “O Mensageiro”), foi virar o objeto direto dos verbos transitivos de Whitney Houston (1963-2012). Orçada em US$ 25 milhões, esse contagiante thriller romântico dirigido por Mick Jackson faturou 16 vezes mais (US$ 411 milhões) e vendeu toneladas de LPs, K7s, CDs e quinquilharias afins, que Alexia alguma conhece. O projeto foi concebido muito antes da notoriedade de seus intérpretes, em 1975, quando Lawrence Kasdan, genial produtor, diretor e ex-amigo de Costner (com quem brigou em 1994, ao rodar “Wyatt Earp”) sonhava entrar para a indústria do audiovisual. Ele bolou a trama filmada por Jackson lá atrás, em meados da década de 1970, sonhando ter Steve McQueen (1930-1980) como protagonista. Sua inspiração foi “Yojimbo” (1961), de Akira Kurosawa (1910-1998), que é citado num passeio entre os personagens de Whitney e Costner, dublados aqui, majestosamente, por Monica Rossi e Hélio Ribeiro.

Nada parecia fazer Costner acreditar na dimensão redentora do verbo “amar”, nas telonas, ao fim da vitoriosa carreira de sua estreia na direção, com “Dança Com Lobos” (1991). Foi assim até ele ser apresentado à história de Frank Farmer, um guarda-costas altamente eficiente, cujo preço só a alta sociedade pode custear. Ele é contratado para proteger uma cantora e atriz no apogeu: Rachel Marron (Whitney, divina em cena). A diva da voz está recebendo cartas anônimas ameaçadoras e corre perigo. Frank é um ex-agente do serviço secreto que não se perdoou do sentimento de culpa em relação à sua inabilidade de proteger o presidente Reagan, que quase foi assassinado num atentado. Mesmo a contragosto, avesso à hipótese de se aproximar de celebridades, Frank aceita o trabalho de ser o anjo da guarda de Rachel, até se apaixonar por ela, numa dessas flechadas que o Cupido, um moleque dengoso, dá. A forma com Kasdan escreveu o filme garante a ele nota máxima em qualquer Enem cinéfilo. É uma paixão diferente, sempre no arame farpado do medo – que um se doe demais e a outra parte, de menos; ou o temor de inércias potenciais da falácia de que o Tempo arrefece quereres. Mas é uma paixão sempre prazerosa. Sob os lençóis, risco algum macula Rachel e Farmer. Nos beijos, a gente, da plateia, mesmo de casa, vendo do plimplim, sente os minutos congelarem, naquela sensação de quem conta os milésimos para andar de mão dada com quem se a…dora. Filmaço!

p.s.: Uma das atrações hispânicas mais disputadas do Festival de Mar Del Plata, na Argentina, é TENHO SONHOS ELÉTRICOS (“Tengo Sueños Eléctricos”), de Valentina Maurel. Um dos filmes mais badalados da edição nº 75 de Locarno, com CEP na Costa Rica, esse longa se concentra na reestruturação afetiva de uma família, iniciada após uma separação, com foco no processo de amadurecimento de uma adolescente criada num ambiente artístico. Saiu do Festival de San Sebastián, na Espanha, com o prêmio principal dos Horizontes Latinos. Na trama, Eva (Daniela Marín Navarro) e seu gato são amigos inseparáveis. Eles passam por problemas depois que a mãe decide expulsar o felino de seu lar. A saída para a menina é viver com o pai: um tradutor e aspirante a poeta (Reinaldo Amien Gutiérrez) que não parece muito disposto a crescer, mas ama a filha sobre todas as coisas. Ganhou os prêmios de Melhor Direção, Atriz (Daniela) e Ator (Reinaldo) em Locarno. Mar Del Plata segue até o dia 13.