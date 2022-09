‘O Grande Irmão’ põe Pinochet no paredão

Rodrigo Fonseca

Registro eletrizante da arquitetura da destruição que marcou as ditaduras sul-americanas nos anos 1960 e 70, “O Grande Irmão – O Dia Que Durou 21 Anos 2” estreia nesta quinta-feira em São Paulo, no Espaço Itaú Frei Caneca, com sessões às 19h30. Neste domingo, após a projeção, o diretor Camilo Tavares vai conversar sobre seu documentário em ritmo de trem-bala com José Genoino e Luiza Erundina. O título dessa continuação do elétrico longa de 2012 faz uma referência explícita à vigilância norte-americana que nos acossa. Uma vez mais o cineasta eleva nossa pressão, emulando algo de Costa-Gavras em sua maneira de revisitar arquivos. No filme, o cineasta enquadra a participação do governo militar brasileiro, em dobradinha com a CIA e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, no golpe que derrubou o presidente Salvador Allende, no Chile. Com documentação confidencial e inédita, o realizador revela antecedentes da conspiração fardada que aconteceu no dia 11 de setembro de 1973. A partir dela começa a ditadura do general Pinochet, que durou 17 anos.

Que novas questões políticas nos desdobramentos recentes de nossa História levaram a essa sequência do seu .doc?

Camilo Tavares: “O Grande Irmão – O Dia Que Durou 21 Anos 2” é a continuação histórica do primeiro filme, ele faz parte de uma trilogia que existe para discutir as consequências à democracia dos golpes militares na América Latina. O filme basicamente é uma discussão sobre o significado da palavra democracia. Ele inicia com Pinochet dizendo que é necessária uma democracia autoritária, entendida como uma democracia do neoliberalismo, e termina com Allende questionando os valores democráticos ocidentais. Ali, ele questiona qual é democracia onde o cidadão não tem o que comer, acesso à saúde ou a educação. No Chile dos anos 70, Allende era o socialismo pela via democrática. Uma ameaça, diferentemente de Cuba, onde Fidel havia dado um golpe de estado. Allende representava o contrário: a possibilidade de um socialismo pelo voto. Isso chamou atenção negativamente de Richard Nixon, nos EUA.

Que semelhanças podemos encontrar entre Jango, em meados dos anos 1960, e o Allende dos anos 1970?

Camilo Tavares: João Goulart e Salvador Allende possuem em comum a independência, o nacionalismo e a não subversão aos valores imperialistas e econômicos das grandes multinacionais norte-americanas. João Goulart é associado à reforma agrária, às reformas de base, ao voto do analfabeto e à nacionalização das empresas de petróleo e telecomunicações. Allende tentou seguir o mesmo caminho no Chile, ou seja, buscar autonomia e não submissão às multinacionais. É importante notar que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Pinochet logo depois da queda do Allende. Sem a ajuda econômica brasileira, o novo governo estaria falido, porque o Chile estava decretando moratória depois de toda a sabotagem econômica que havia sofrido.

Seu primeiro filme partia de arquivos para propor uma dramaturgia tensa, em tom de thriller documental. O quanto desse formato volta nesta sequência e o quanto esse dispositivo te abriu diálogo com plateias?

Camilo Tavares: Usamos exatamente o mesmo formato do primeiro filme, mantendo a linha narrativa pelos documentos confidenciais da CIA e do Itamaraty e da Embaixada Brasileira no Chile. Ele é um thriller motivado pela conspiração civil militar com foco na embaixada brasileira. Sua narrativa avança sempre seguindo o olhar de como a conspiração foi feita até o bombardeio do Palácio de la Moneda e a tomada de Poder pela junta militar.