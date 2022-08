‘O Debate’ nos deixa descalços no parque

RODRIGO FONSECA

Ao longo de suas sete décadas de existência, a “Cahiers du Cinéma” determinou que a pátria de um filme é quem assina sua direção: ali reside seu território simbólico. Contudo, a primeira pátria a ter uma bandeira tremulando em “O Debate”, hoje em cartaz, é a dupla de roteiristas que moldaram sua dramaturgia. Uma dramaturgia digna de “Descalços no Parque” (1967), embora não se abra para o humor, como Neil Simon fazia. É Jorge Furtado e Guel Arraes o duo que resumiu as tragédias brasileiras nessa narrativa espasmos, que pula no Tempo, indo e vindo do Ontem pro Hoje, criando, na tela, uma estrutura quase teatral de esgrima entre seus atores (em estado de graça). Estrutura essa nasceu como peça e virou livro, na Ed. Cobogó, “escrita na urgência dos acontecimentos políticos do Brasil no ano de 2021” (como definem seus artesões). Essa sua estrutura dialoga com Neil Simon no conteúdo e muito, mas muito, com o Arnaldo Jabor de “Eu Sei Que Vou Te Amar” (1986). A “furtadice” do digressionismo (técnica narrativa muito usada por Lars von Trier, que despedaça a causalidade, para abrigar exposições de tese, reflexões e ironias), presente em roteiros de Jorge, vide “Comédias da Vida Privada” (1995-1997), desenha este filme. Filme que nasce de escritas teatrais para consultar os Oráculos sobre o futuro deste país. Filme que tem um ancestral direto em “Anchietanos”, uma espécie de “Nós Que Nos Amávamos Tanto” lançado por Furtado há 25 anos, numa terça da TV Globo, que merecia uma revisão, por ser um raro exemplar de “comédia triste” (o filão à italiana perseguido por Ettore Scola) em nosso país. Essa “furtadice” nasceu em “Ilha das Flores” (Prêmio do Júri na Berlinale de 1990). E, já na mesma década de 1990, encontrou eco, e parceria – na TV e mesmo no cinema -, na estética de direção e produção estroboscópicas – de cortes rápidos, fusões e vinhetas – estruturada por Arraes desde os tempos de “Armação Ilimitada”. E é essa estética que serve de nação ao longa-metragem que nasceu palavra, de uma dobradinha autoral, e foi ganhar corpo na estreia de um de nossos mais ousados atores – Caio Blat – como realizador.

Em 2006, quem viu Caio no Teatro Leblon, na trupe de “Essa Nossa Juventude”, revezando um papel com Cauã Reymond, a partir do texto de Kenneth Lonergan, já percebia nele a centelha política da criação. A criação de uma voz autoral que expressasse o colapso de nosso tempo. No mesmo ano, ele voltou a deixar inchar essa veia à frente de “Proibido Proibir”, “o” filme de Jorge Durán – e um dos melhores longas nacionais da década de 2000. Aí vieram, pela via do cinema, “Bróder” (2010) e “Uma Longa Viagem” (2011) – que lhe deram dois Kikitos em Gramado – e, nos palcos, o “Grande Sertão: Veredas” (2018), de Bia Lessa. O realizador Caio formou-se ali, tentou adaptar um Cristóvão Tezza por um período e, agora, materializa-se como o encenador cinemático de uma guerra por um lado ética, por outro conjugal.

Produzido por um dos mais ativos documentaristas do país (Belisário Franca), “O Debate” é uma autópsia em corpo vivo da democracia brasileira construído a partir do embate entre dois jornalistas, Paula e Marcos, no dia em que a última sabatina entre candidatos da corrida presidencialista vai ao ar, na maior emissora de TV do país. Essa é a tapeçaria central do longa. Mas, sobre ela, há um verniz de dois anos de convivência desses personagens, que foram um casal. Verniz remissivo ao período de confinamento da pandemia. O fim do casamento deles foi uma das sequelas não da covid-19 em si, mas das autorreferências especulares nas relações a dois que o coronavírus provocou. Não por acaso, um vírus que nos tira ar é retratado na telona numa cadência de falas, respiros e engasgos em tom de vomitório. Fala-se de amor, liberdade, governança, aborto e companheirismo, como se via no embate de Jane Fonda e Robert Redford em “Descalços no Parque”. Lá havia ternura. Aqui, também. Mas, lá, havia lugar para a gargalhada. Aqui, existe amargura, não mútua, mas, sim uma certa amargura brasileira, diante de falências recentes. Uma amargura regurgitada com espessura existencial por Débora Bloch e Paulo Betti. Se existe uma atriz que, nas poucas (e boas) vezes em que fez cinema, irradiou a tela como um sol, é ela, vide “À Deriva” (2009), com sua atuação capaz de devastar peitos. Betti, também cineasta, mostrou, lá atrás, em “Os Homens Querem Paz” (1991), de Luiz Fernando Carvalho, no papel do cangaceiro Emerenciano, que saliva é água benta. Cuspe é transbordamento. Verbo é erupção. E seu vulcão despeja lava em “O Debate”.

Encapado pela fotografia saturada de Gustavo Hadba e Mustapha Barat, o falatório vívido de “O Debate” esmiúça a alma de seus protagonistas a cada oração coordenada, subordinada ao medo e a um sentimento alquebrado de esperança. O cigarro é um cúmplice de ambos. Sua fumaça é o desenho metafórico de angústias que evaporam na amalgamada geometria que os dois arquitetam um para o outro. Durante a gravação do telejornal, no qual Blat dá vazão ainda à criatividade da atriz Tainá Neves (luminosa, como produtora do decalque de “Jornal Nacional” no qual os personagens centrais trabalham), vemos Débora e Betti esgrimarem sabedorias de anos a fio de Teatro e de Televisão. Blat arbitra os dois qual um relógio suíço. Em cena, Paula e Marcos gargarejam visões distintas sobre como devem conduzir a edição dos melhores momentos do debate que a TV vai exibir. É uma sabatina que pode interferir na escolha de centenas de milhares de eleitores indecisos. Qualquer semelhança com fatos reais deste país é mero Mito da Caverna, ou seja, uma educação pela pedra, no rastreio de nossas hecatombes recentes, em busca da iluminação. Educação que Blat escreve com o giz da sinceridade, num “filme Merthiolate”, que arde, mas, cura.

Ainda na triagem por bons filmes brasileiros, o longa de maturidade de Luiz Villaça (do belo “Cristina Quer Casar”) está em circuito: 45 DO SEGUNDO TEMPO. Nesta comovente dramédia sobre lealdade, o diretor arranca de Cássio Gabus Mendes uma atuação devastadora. Ele é o mais bem-sucedido de um trio de ex-colegas de escola que se reúnem quatro décadas depois da inauguração de uma linha de metrô de São Paulo. Cássio é o engravatado rico; Ary França é um padre entregue às tentações; e Tony Ramos (avassalador) é um dono de restaurante falido.