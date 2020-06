‘O Contador’: balancete de Ben Affleck

Rodrigo Fonseca

Astro do impecável “O Caminho de Volta”, lançado online no início deste ano, Ben Affleck vai ser visto ano que vem sob o uniforme de Batman, uma vez mais, no material inédito de “Liga da Justiça” (2017) preparado para o “Snyder Cut” da HBO Max. Esta noite o ator e cineasta vai mobilizar a TV aberta à frente das eletrizantes sequências de ação do thriller “O Contador” (“The Accountant”, 2016). O longa-metragem será exibido às 22hh15 na Globo, com sessão ao mesmo tempo no Globoplay. Na versão brasileira desta produção de US$ 44 milhões, cujo faturamento beirou US$ 155 milhões, Jorge Lucas dubla Affleck, em um de seus melhores desempenhos. Sob a direção do nova-iorquino Gavin O’Connor (de “Guerreiro”), o astro vive Christian Wolff, um contador com grande sensibilidade a ruídos e ao convívio social, com sinais de autismo. Apesar da oferta de ir para uma clínica voltada para crianças especiais, seu pai insiste que ele permaneça morando em casa, de forma a se habituar com o mundo que o rodeia. Ao crescer, Christian se torna um ás da contabilidade, extremamente dedicado, graças à facilidade que tem com números. Operando em um escritório de contabilidade, instalado em uma pequena cidade, ele passa a trabalhar para algumas das mais perigosas organizações criminosas do mundo, sem revelar a elas os múltiplos dotes guerreiros que tem. Ao ser contratado para vistoriar os livros contábeis da Living Robotics, Wolff logo descobre uma fraude de dezenas de milhões de dólares, o que coloca em risco sua vida e da colega de trabalho Dana Cummings, vivida por Anna Kendrick.

Em novembro, se a pandemia deixar, Affleck será visto em “Deep Water”, releitura da obra de Patricia Highsmith, que marca a volta de Adrian Lyne (“Atração Fatal”) à direção, após um hiato de 18 anos sem filmar. Ana de Armas está em cena ao lado dele.

p.s.: O premiado projeto Grandes Músicos para Pequenos, criado pela produtora Entre Entretenimento, apresenta a sua segunda livezinha: “Raulzito Beleza – Raul Seixas para Crianças”, dia 28 de junho, às 16h, data em que o cantor e compositor completaria 75 anos. Com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa vai reunir trechos pré-gravados do musical infantil homônimo e quadros inéditos para toda a família. Quer aparecer na live com seus filhos? Basta mandar um vídeo cantando qualquer música do Raul Seixas por DM para o IG @grandesmusicosparapequenos. A apresentação faz parte do projeto Diversão em Cena e vai ser exibida em suas redes sociais, Facebook (facebook.com/DiversaoEmCena), Instagram (@diversaoemcena) e Youtube (bit.ly/diversaoemcena).