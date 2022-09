O cardápio do Festival do Rio se abre

RODRIGO FONSECA

Laureado com o prêmio de júri popular na seção Perlak de San Senastián, na Espanha, no sábado, depois de ter conquistado o Prêmio da Crítica em Veneza, “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre, promete ser uma das atrações mais disputadas do Festival do Rio 2022, que vai de 6 a 16 de outubro. Igualmente concorrido deve ser a sessão carioca de “Decision to Leave”, que deu a láurea de Melhor Direção ao sul-coreano Park Chan-Wook em Cannes. Na seleção de títulos estrangeiros deste ano estarão: “Un Petit Frère”, de Léonor Serraille; “Walk Up”, de Hong Sangsoo (Coreia do Sul); “1976”, de Manuela Martelli (Chile); “Under The Fig Trees”, de Erige Sehiri (Tunísia); “Padre Pio”, de Abel Ferrara (EUA-Itália); “EO”, de Jerzy Skolimowski (Prêmio do Júri em Cannes); “Pornomelancolía”, de Manuel Abtamovich (troféu de Melhor Fotografia em San Sebastián, “Broker”, de Hirokazu Koreeda; e “Living”, drama que pode render o Oscar para Bill Nighy. Há quem diga que “The Fablemans”, de Steven Spielberg, possa abrir a maratona cinéfila do RJ, mas nada foi confirmado ainda.