O Bandoleiro de Jim Lee está de volta às HQs

RODRIGO FONSECA

Ainda que todas as efemérides das HQs se voltem, atualmente, para os 30 anos de Spawn, nascido em maio de 1992, e contemplado aqui com uma edição encadernada de “Hellspawn” pela New Order (https://newordereditora.com/), um outro personagem revelado ao mundo nerd sob o selo da Image Comics está comemorando três décadas e revigorado com novas edições nas bancas: Cole Cash, aka Bandoleiro. Conhecido por muitos por seu nome em Inglês, ou seja, Grifter, o assassino de mira mais infalível do que a do Pistoleiro (Deadshot) e do que a do Exterminador (Deathstroke) retorna com destaque ao Brasil, via Panini Comics, no ´labum “Batman Especial – Lendas Urbanas”, que já está à venda. Foram os R$ 32,90 mais bem gastos do ano, graças aos roteiros de Matthew Rosenberg e desenhos de Ryan Benjamin e Chris Sprouse, numa publicação que é só luxo e magia no resgate de um mascarado que marcou época nos anos 1990. Em 1996 e 1997, a editora Globo entrou numa vibe de importar a Image pra solo brasileiro e trouxe, de cara, os WildC.A.T.s de Jim Lee. Foi ele e Brandon Choi que criaram Cole, uma poço de carisma associado, anos a fio, pela revista “Wizard”, a bíblia dos gibis, ao ator Brad Pitt, num sonho nerdófilo de vermos aquele herói encapotado no cinema. Em 1999, Lee vendeu seu espólio para a DC e, em 2011, o Bandoleiro passou a integrar o universo DCnauta, o que justifica sua passagem por Gotham City, num duo com o Homem-Morcego.

Em sua criação, esse matador de uma destreza singular era treinado pelos Querubins, raça meio ET, meio celestial, para conter o avanço dos Demonitas, aliens das trevas, pela Terra. Mas o real motivo de sua entrega às causas do Bem era seu amor pela guerreira Devota. Nos anos seguintes, Cash ganhou um perfil menos romântico, mas preservou sua nobreza. A Panini está de parabéns por apostar em sua encapuzada figura. Esse merecia um filme, ou uma série. Por falar nisso, o maluco beleza Pacificador, que John Cena interpretou divinamente, está nas bancas na nova revista do Esquadrão Suicida. Vale uma olhadela.

Ainda no campo das HQs Panini: olho atento em “BAD MOTHER” Tratado sobre empoderamento feminino, disfarçado de “Breaking Bad”, esta minissérie de Christa Faust, desenhada por Mike Deodato Jr., sai agora no Brasil, encadernada, celebrando o charme de uma personagem gente como a gente: April Walters. Uma mãe suburbana falida até o último fio de cabelo, ela é obrigada a pegar em armas e inventar bombas quando sua filha é ameaçada por uma mafiosa. O roteiro é uma surpresa após a outra.

Outra dica: entusiastas do filmaço “The Batman”, de Matt Reeves, já na HBO Max, podem já encontrar nas bancas a coletânea “Robin nº1”, assinada por artistas como Gleb Melnikov, Jorge Corona e Joshua Williamson, narrando as peripécias de Damian Wayne, o filho violento de Bruce Wayne. Vale investir um troco também na HQ “Mulher-Gato nº6”, também já à venda, para conhecer melhor a (quase) vilã e paixão do Morcegão, que foi interpretada por Zoë Kravitz no longa.

p.s.: Falando de Brad Pitt, tem “Snatch: Porcos e Diamantes” (2001) na TV aberta neste fim de semana. Rola Guy Ritchie na Globo, na madrugada deste sábado, à 1h40. Na brilhante trama, Frankie Quatro-Dedos (Benicio Del Toro) é um ladrão de diamantes que também faz o trabalho de intermediário de peças roubadas. De passagem por Londres, ele precisa chegar até Nova York para vender alguns diamantes de seu chefe, Avi (Dennis Farina). Porém, a tentação é mais forte e ele acaba dando uma pausa em sua viagem para apostar em uma luta ilegal de boxe. Enquanto isso, dois promotores de lutas chamados Turco (Jason Statham, o muso do cineasta) e Tommy (Stephen Graham) se unem a um fazendeiro local, Coco de Tijolo (Alan Ford, numa assustadora composição, com seus dentes à mostra) , na tentativa de convencer Mickey O’Neil, um pugilista cigano vivido por um murmurante Brad Pitt, a participar de uma luta sem luvas, onde vale tudo. O’Neil inicialmente não aceita a proposta, mas termina concordando em participar de uma luta da dupla. Já Avi, impaciente com a demora de Frankie Quatro-Dedos, contrata “Bullet Tooth” Tony (Vinnie Jones) para encontrá-lo e trazer consigo os diamantes. Ritchie dá uma aula de montagem em sua narrativa nevrálgica sobre o gangsterismo inglês. À época de sua estreia, sua bilheteria beirou US$ 83 milhões. Em 2021, o cineasta lançou o magistral “Infiltrado”, com Statham, e volta a trabalhar com ele este ano em “Operation Fortune: Ruse de guerre”, que estreia em breve.

p.s.2: Tem “Aquaman”, de James Wan, na segunda-feira na “Tela Quente”.