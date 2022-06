O 21º Festival de Tribeca abre suas portas na quarta

RODRIGO FONSECA

Mais simbólico festival de cinema dos Estados Unidos, quando se avaliam todas as lutas do audiovisual do século XXI – incluindo pelejas antirraciastas, lutas contra a trans/homofobia e a guerra antissexista por equidade de gêneros – Tribeca vai abrir as portas de sua 21ª edição nesta quarta, inaugurando uma seleção (e uma competição), que seguem até o dia 18 de junho. Realizado em Nova York desde 2002, graças ao empenho do ator Robert De Niro, o evento virou um ponto de encontro de cineastas de verve autoral. Touro Indomável do audiovisual americano, De Niro fundou a maratona cinéfila nova-iorquina em parceria com a produtora Jane Rosenthal e o investidor Craig Hatkoff, em resposta à tragédia do 11 de Setembro. À época, seu intuito era levantar o moral da cidade a partir de uma celebração da diversidade fílmica. Não por acaso, a programação deste ano terá até um clássico do cinema erótico americano: uma cópia restaurada de “Garganta Profunda”, que celebra 50 anos. Vai haver sessão dele e homenagem a seu realizador, Gerard Damiano (1928–2008).

Na abertura, NY vai se deleitar com o carisma de Jennifer Lopez. Sua rotina de criação artística é o foco adotado pela diretora Amanda Micheli no documentário “Halftime”. Essa escolha estreita laços entre o evento de De Niro e a Netflix, que lança a produção em sua grade no dia 14 de junho.

Tribeca já colheu grandes filmes em sua história, incluindo títulos brasileiros como “Festa de Margarette”, de Renato Falcão; “Santiago”, de João Moreira Salles; “Elvis & Madona”, de Marcelo Laffitte; e “Califórnia”, de Marina Person. Sua mais famosa descoberta foi “Deixa Ela Entrar” (2008), do sueco Tomas Alfredson, uma das histórias de vampiro mais invejados deste século. Por sua aposta nas expressões narrativas mais indies, o festival virou grife de invenção tendo De Niro como mecenas. Ele hoje está envolvido nas filmagens de “Killers of the Flower Moon”, novo longa-metragem de seu amigo Martin Scorsese. Estima-se que trechos dessa produção, esperada para dezembro, possam ser projetados em Tribeca, que já assegurou para si uma projeção do esperado “The Forgiven”, com Jessica Chastain e Ralph Fiennes, sob a direção de John Michael McDonagh, o mesmo realizador de “O Guarda” (2011) e “Calvário” (2014). A oscarizada estrela de “Os Olhos de Tammy Faye” se une ao eterno Lorde Voldemort de “Harry Potter” na saga de um casal, em vias de divórcio, que tem sua rotina alterada pela morte acidental de um jovem.

Na competição oficial, Tribeca abriu suas portas para o novo cinema da Bolívia, representado por “El Visitante”, de Martín Boulocq. É a saga de um ex-presidiário que sai do cárcere para refazer sua vida com sua filha, sendo obrigado a encarar o fervor religioso de um pastor evangélico que adotou a garota. A Dinamarca vai concorrer com Boulocq, apoiando-se em “A Matter Of Trust”, rodado por Anette K. Olesen de (“Borgen”). É um filme-coral com cinco núcleos dramáticos que colidem, sendo Trine Dyrholm (de “A Comunidade”) a atriz mais conhecida. Aguarda-se uma dose farta de irreverência de outro concorrente não americano: “We Might As Well Be Dead”, produção teuto-romena com direção da russa radicada na Alemanha Natalia Sinelnikova. É uma narrativa centrada em uma série de excentricidades de um condomínio.

Nas seleções paralelas de Tribeca, há uma promessa de sucesso comercial a caminho: “Jerry & Marge Go Large”, uma comédia de David Frankel que oferece protagonismo a Bryan Cranston (o eterno Walter White de “Breaking Bad”) e Annette Bening. Eles vivem um casal aposentado que decide fraudar a loteria. É uma garantia de humor. Esperam-se risadas também da estreia do ator Ray Romano como realizador: “Somewhere in Queens”. Laurie Metcalf, Tony Lo Bianco, Sebastian Maniscalco, Jennifer Esposito e o próprio Romano estrelam essa trama sobre um ítalo-americano que aposta numa carreira de sucesso para o filho nas quadras de basquetebol. Igualmente badalada é a escolha de “Corner Office”, um estudo marxista de Joachim Back sobre o mundo do trabalho com Jon Hamm na pele de um empregado dedicado que irrita seus parceiros. As tradicionais Tribeca Talks, as seções de palestras do festival, vão incluir este ano conversas com os atores LeVar Burton e John McEnroe.