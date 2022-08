Novo ‘Dragon Ball’ lidera bilheterias

Rodrigo Fonseca

Enquanto a Panini delicia seus leitores com novas edições (em capa dura e em capa cartonada) de “Dragon Ball”, o universo temático criado no Japão dos anos 1980 por Akira Toriyama, hoje com 67 anos, espalha-se pelas telonas, no planisfério cinéfilo em peso, configurando-se como um inesperado sucesso de bilheteria. Visto por 130 mil pagantes em salas brasileiras de quinta a domingo, “Dragon Ball Super: Super Hero” comprova a vitalidade dos animes dentro e fora do Japão ao faturar cerca de US$ 45 milhões mundialmente, alcançando o primeiro lugar na lista de filmes mais vistos nos EUA. Nem Thor foi capaz de conter a fúria de Goku, neste momento em que os desenhos animados derivados dos mangás de Toriyama estão na grade do Globoplay. A direção do longa é de Tetsuro Kodama, que dá à sua narrativa um ritmo de trem-bala.

“Na época em que comecei a dublar o Goku, a partir de 1999, não sabia que seria um personagem tão grande e que a série teria um impacto tão forte no Brasil”, lembra Wendel Bezerra, a voz brasileira do herói, cujo estúdio de dublagem, a UniDub, em São Paulo, cuidou da versão brasileira da animação. “Isso foi há cerca de 20 anos, sem muita Internet, sem fórum, sem grupos na web, nem redes sociais. A gente não tinha essa dimensão. Era um trabalho como outro qualquer, mas explodiu. O Goku está sempre com muita energia e intensidade, o que exige jovialidade da minha voz”.

Pelo prognóstico da Filme B, portal que analisa a economia cinematográfica em nosso país, existe uma forte possibilidade de “Super Hero” superar seu antecessor da franquia, “Dragon Ball Super Broly – O Filme”, de 2018, que fechou a carreira com US$ 115,8 milhões.

Vitaminado por uma direção de arte estonteante, “Dragon Ball Super: Super Hero” faz do mestre Piccolo, um sensei, seu principal personagem, na luta para conter o avanço de robôs guerreiros que se consideram vigilantes e tentam eliminar os lutadores de artes marciais que encontram pela frente. Gohan, um dos aprendizes de Piccolo, que anda devotando seu tempo a uma pesquisa acadêmica sobre insetos, é um dos alvos dos androides, criados por um jovem cientista, fã de biscoitos de chocolate, que não desconfia de estar sendo manipulado. Eis que uma batalha épica toma conta da telona, com direito a Piccolo expandir seu tamanho a fim de conter uma criatura gigante.

“O ‘Dragon Ball’, assim como ‘Cavaleiros do Zodíaco’ fez alguns anos antes, deu uma luz aos dubladores com relação ao público. A escolha das vozes dos maiores personagens foi muito feliz e o público se identificou demais e gostou muito”, diz Wendel, que brilhou no início do ano ao ceder o gogó ao jovem Bruce Wayne em “Batman”, hoje na HBO Max. “Quando eu era criança, eu via o que os meus irmãos viam, como ‘Spectroman’, ‘Ultraseven’, ‘Ultraman’. Eu achava incrível aquelas lutas com os monstros gigantescos e quando acabava eu queria lutar com meus irmãos. Aqui na UniDub, a gente já fez alguns animes, como o ‘One Piece’”.

Em terras japonesas, a saga de Goku saiu em 519 capítulos, que foram compilados em 42 volumes, publicados pela editora Shueisha.

Uma das principais apostas da Panini nos próximos meses, para aquecer o mercado de mangá, é “O Paraíso Ilusório”, de Masakazu Ishiguro, já em pré-venda no site da editora, o www. panini.com.br. Na trama, jovens são criados em um mundo cercado por belas muralhas. Certo dia, um deles chamado Tokio, recebe uma mensagem: “Gostaria de ver o mundo exterior?”. Enquanto isso, Maru e Kiruko lutam para sobreviver durante sua jornada em busca do paraíso por um Japão que foi transformado em um pandemônio.