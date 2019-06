Nos corredores da nova comédia alemã

Rodrigo Fonseca

Inédito em circuito brasileiro, mas coroado em solo europeu com o Prêmio do Júri Ecumênico do Festival de Berlim de 2018, “In the aisles” (“In den Gängen”), deliciosa comédia alemã de Thomas Stuber, filmada em Leipzig, vai estrear nesta sexta-feira nos EUA, com o empenho de apresentar aos americanos a novíssima fase do cinema germânico, inaugurada com o sucesso de “As faces de Toni Erdmann”, em 2016. À frente do elenco desta agridoce crônica com tons românticos vem “Audrey Hepburn da Alemanha”, a atriz Sandra Hüller. Ela interpreta uma funcionária do setor de doces de um supermercado que acaba atraindo o desejo e o amor de um novo funcionário, o silencioso Christian, vivido por Franz Rogowski, o astro do momento em solo alemão que se abre para uma novíssima fase de bom humor.

“Em tempos de muita transformação política na Europa, a comédia está renascendo na Alemanha, ainda de que uma maneira particular, sem um ‘Hahaha! rasgado, apontando mais para conflitos internos, para a formação da empatia”, disse Stuber ao P de Pop na Berlinale.

“Na direção, Thomas é um sujeito de poucas palavras o que nos deu muita chance de inventar e de improvisar no corpo a corpo com o roteiro”, disse Rogowski, visto este ano no cultuado “Em trânsito”, de Christian Petzold.