‘Nasce uma estrela’ em Veneza

Rodrigo Fonseca

Cheio de Oscar no Lido: “A Star Is Born” vai nascer em solo italiano. Com estreia marcada para 5 de outubro nos EUA, a nova versão do clássico dos anos 1930 Nasce Uma Estrela, agora com direção de Bradley Cooper, vai ganhar uma pré-estreia no 75. Festival de Veneza (29 de agosto a 8 de setembro), fora da disputa pelo Leão de Ouro. A exibição será no dia 31 de agosto.

Na trama, Cooper vive um músico de prestígio que ajuda uma jovem cantora (Lady Gaga) a se tornar uma celebridade. O amor entre os dois caminha para uma tortuosa relação de conflito depois que a jovem se torna um sucesso.

O elenco inclui ainda Andrew Dice Clay, Dave Chappelle e Sam Elliott.

Nesta quarta, Veneza anuncia os títulos em concurso em sua programação, que será aberta por O Primeito Homem, de Damien Chazelle. Estima-que The Sisters Brothers, de Jacques Audiard, Shadows, de Zhang Yimou, e Domingo, de Fellipe Barbosa, estarão no evento italiano.