‘Nação Valente’: nau portuguesa em Locarno

RODRIGO FONSECA

Portugal tá que tá em Locarno, brilhando na 75ª edição do festival suíço em muitas mostras, entre elas a competição oficial pelo Leopardo de Ouro de 2022, onde está representado por “Nação Valente”, de Carlos Conceição, amparado em uma reflexão demolidora sobre os ranços de seu passado colonial. Numa mistura agoniante e agoniada de relato histórico e alegoria, no qual fantasmas do colonialismo assombram personagens característicos de uma pátria outrora navegadora, o novo longa-metragem do diretor de “Serpentário” (2019) é um ensaio poético sobre as cicatrizes do expansionismo do Velho Mundo em terras africanos. Um expansionismo violento. Conceição se alimenta da fina fotografia de Vasco Viana para criar uma tapeçaria de pequenas histórias ligadas ao ano de 1974 em Angola. Cada núcleo dramatúrgico é como uma trincheira num combate por soberanias e liberdades. A alegórica presença de uma tropa de jovens entrincheirados diante de um muro é o ápice da narrativa, que ainda fala de um amor mediado pela brutalidade da dominação imposta pelos europeus a angolanos que lutam por sua voz autônoma. É um espetáculo de edição sofisticado, avesso a obviedades.

“Algumas pessoas consideram que as guerras coloniais são um assunto a ser deixado para trás, mas eu considero uma irresponsabilidade ignorar tumores históricos”, diz Conceição ao Estado de S. Paulo, em Locarno. “Portugal foi um país pioneiro na discussão de se legalizar o aborto e o casamento gay, mas ainda tem com seu passado colonial um calcanhar de Aquiles. Por isso, a ideia de valentia, no título do meu filme, que faz alusão a um verso do nosso hino, entra aqui como ironia, referindo-se mais a uma coragem que deveríamos ter para seguir em marcha e enfrentar o passado”.

Alimentado historicamente pelos feitos de cineastas como Paulo Rocha, Manoel de Oliveira, João César Monteiro, Teresa Villaverde, Pedro Costa e outras almas inquietas, Portugal vem se renovando a cada vinda a Locarno. Desta vez, sua filmografia de invenção se destaca ainda em mostras paralelas, não competitivas, com “Objectos de Luz”, de Marie Carré e Acácio de Almeida. É uma radiografia do cinema português dos últimos 50 anos se desenha nas telas neste documentário ensaístico sobre a dimensão de transcendência da iluminação de um set. É um delicado exercício filosófico sobre a memória do audiovisual, produzida por Rodrigo Areias (de “A Távola de Rocha”). Acácio é um dos mais ativos diretores de fotografia da Península Ibérica e leva para as telas trechos de longas que iluminou de 1967 até hoje. “Não importa se falamos em digital ou em analógico no cinema: a qualidade de um filme não vem do suporte, mas de sua substância, e da certeza de que a luz é sempre uma reveleção”, diz o veterano fotógrafo, influenciado por pintores como Georges de La Tour e Caravaggio. “Os quadros de que gostamos vivem dentro de nós e evoluem em nosso modo de olhar a luz a partir deles. O mesmo se passa com os quadros que construímos nos planos do cinema de autor”.

Entre os filmes que não saem dos lábios de Locarno, um dos mais bem falados é “MEDUSA DELUXE”, de Thomas Hardiman. Nele, vemos um concurso de beleza envolvendo extravagantes penteados e cortes de cabelos (supervisionados nos sets pelo bamba dos cabelereiros, Eugene Souleiman) é palco para um mistério ligado ao assassinato de um astro do visagismo. A morte dele deflagra disputas de ego, paixões e desabafos, registrados pela câmera nervosa do diretor de fotografia Robbie Ryan com planos-sequência que desafiam a lei da física.

Locarno chega ao fim neste sábado, com a premiação oficial, e estima-se que o Brasil saia com prêmios par “Regra 34”, de Julia Murat, que combate o racismo estrutural e o sexismo a partir da saga de uma estudante de Direito que imerge no universo das práticas sexuais BDSM (uma mistura de prazer e dor). Sol Miranda e Lorena Comparato são os destaques do elenco. Ainda falando de Brasil: muitos elogios cercaram o curta-metragem “Big Bang”, de Carlos Segundo, sobre um técnico em conserto de fogões de Uberlândia. A produção concorre na mostra Corti d’Autore. Ainda tem um filme novo da cineasta Ana Vaz, “É Noite na América”, na seleção Cineasti Del Presente, mostrando a presença de animais nas grandes cidades.