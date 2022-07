‘Na Medida do Impossível’, o teatro encanta

Rodrigo Fonseca

Num espaço minimalista, de um vermelho que nos dá a sensação de estarmos diante de uma goiabada cascão, a protagonista de “Na Medida do Impossível”, em cartaz no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema (RJ), gasta cerca de uma (divertidíssima) hora, de uma madrugada de insônia (são 4h20 na trama) numa homilia. É a homilia do desemparo nosso de cada dia. Seu humor casa como catupiry naquela goiaba inteligentemente arquitetada pela cenografia de Adriana Milhomem, onde o rubor vai, pouco a pouco, deixando de parecer sobremesa para se estabelecer como um reflexo do coração da personagem central, idealizada, escrita e vivida por Luciana Fregolente com um precisão digna de Phoebe Waller-Bridge em “Fleabag”. Aliás, ainda que o “eu lírico” de Luciana se reporte a “Breaking Bad” e a “todos os seriados que começam com a letra b”, definindo-os como um antídoto para o oco do dia a dia, as peripécias londrinas de Phoebe nos saltam mais à memória depois de cada fala do filosófico monólogo dirigido por Victor Garcia Peralta. Monólogo que segue em cartaz até 1º de outubro. Fregolente quica qual Coelho Ricochete num espaço cênico ladeado por um quadrilátero de fileiras que, na noite da última sexta, acabava-se de rir com ela. É um humor de cronista, tipo Paulo Mendes Campos, num rastreio da experiência da maternidade. Ah, e fala também do casório da personagem com um músico. Mas existe um aspecto que tonifica o texto de Luciana com a anfetamina do lirismo e da surpresa: a evocação de um amigo morto, num papo metafísico.

Seguinte: na peça, Fregolente compartilha seus momentos insones com um bróder dos Baixos (Leblon, Gávea, Botafogo) todos do RJ, que morreu sem conhecer Über, telefone celular, covid-19. O espírito dele se faz de palavras, algumas de bagunçar o coração, como: “Deve ser difícil olhar pra dor de quem você ama”. O diálogo sem ressonância entre uma mulher e seu fantasma de estimação é desenhado sob a luz sóbria de Djalma Amaral. A iluminação cai como molho de sálvia sob a vermelhidão de uma geladeira, e de outros poucos itens, com os quais a já citada Milhomem traduz os sufocos de uma carioca atropelada pelas angústias do mundo, desde o Golpe de 2016. A dado momento – momento daqueles de estraçalhar o peito –, ela explica: “Amigo imaginário de adulto é alguém que já se foi”. E faz, nesse ponto, o grande achado de uma investigação dramatúrgica que encanta pela simplicidade (e pela destreza de sua estrela): há uma ingrata medida entre saudade e desapego, e merece um milhão de dólares quem souber encontrá-la. Até ela ser encontrada, faz-se Teatro. Seja teatro para denunciar as mazelas do vazio, seja teatro pra oferecer aconchego, como é “Na Medida do Impossível”, peça felpuda como urso panda, que nos ganha sorrateira, no xeque-mate dos verbos certos, no ser e no estar, e numa larica que mistura leite condensado com atum.