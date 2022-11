Mussolini faz ponta no ‘Pinóquio’ de Del Toro

RODRIGO FONSECA

Uns nove meses depois de ter conquistado um par de Oscars por “A Forma da Água” (Leão de Ouro de 2017), o mexicano Guillermo Del Toro estava quase desistindo de filmar “Pinóquio” – a animação mais arrebatadora de um ano que vem sendo deslumbrado pelo “Perlimps”, de Alê Abreu – quando a Netflix ofereceu a ele meios de filmar, bancando um elenco estelar, com Tilda Swinton, Christoph Waltz e John Turturro. A previsão é de que o filme vá pra plataforma do N maiúsculo no dia 9 de dezembro. Mas neste sábado, o 37º Festival de Mar Del Plata teve a chance de apresentar a autoralíssima releitura do realizador de “Hellboy” (2004) para o livro “Pinocchio” (1883), de Carlo Collodi Lorenzini (1826-1890) e Enrico Mazzanti (1850-1910). O que se vê é um desbunde. É musical, é aventura… tudo em stop motion (a técnica de “Fuga das Galinhas”, na qual objetos são animados quadro a quadro, aparentando movimento)… e tudo com o rastro autoral funéreo e sóbrio de Del Toro. A direção de arte tem visual amadeirado, em sintonia com seu protagonista, um boneco de pau que ganha vida. E é uma direção que foge totalmente de qualquer marca em comum com o desenho animado da Disney de 1940 – e com a sua infeliz recriação live action feita por Robert Zemeckis, este ano, para o streaming de Mickey Mouse. O Disney + tem lá o insosso Geppetto de Tom Hanks. Já o Geppeto da Netflix é dionisíaco do começo ao fim. E, nele, Pinóquio parece mais o Groot de “Guardiões da Galáxia” do que com a figura com visual de estudante de liceu apresentada por Walt Disney há 82 anos. E tudo se passa no contexto da Itália fascista da II Guerra Mundial.

Em 2018, ao ser convidado para uma masterclass no Festival de Marrakech, Del Toro explicou o que pretendia (e fez): “Vou levar a história do boneco de madeira que precisa se humanizar para poder ser amado para o contexto do fascismo italiano, para a Itália de Mussolini. Será uma fábula política pois precisamos mais do que nunca de metáforas. É por meio de parábolas que as religiões se edificam. E, neste momento em que a Humanidade vive numa guerra de ficções, a partir das fake News que são inventadas nas redes sociais, produzindo uma lógica onde tudo é maniqueísta, uma parábola humanista pode trazer outros conceitos. Pinóquio sempre me fascinou por encarnar a imperfeição, não apenas no ato de mentir, mas por ser uma espécie de Frankenstein de pau, um monstro típico daqueles que eu adoro”.

O que o cineasta – numa codireção com Mark Gustafson – faz com Pinóquio é algo similar à operação estética feita por Francis Ford Coppola com o Conde Dracula, há 30 anos. Até Gary Oldman aparecer, ora de coque branco, ora de cartola e óculos escuros, no papel do empalador da Transilvânia, o signo que traduzia o vampiro era uma figura de terno e capa, como Bela Lugosi (1882-1956) o eternizou em 1931. Coppola promoveu uma ressignificação. Del Toro faz o mesmo, apoiado nua discussão sobre a História da Itália em que Il Duce em pessoa, ou seja, Mussolini, cruza com Pinóquio.

E tudo nos é narrado por Sebastián J. Cricket, o Grilo Falante, esplendidamente interpretado por Ewan McGregor, só com recursos de voz. Mas que voz! São dele as melhores canções e os melhores diálogos, ainda que Cristoph Waltz também brilhe como o mestre das marionetes Volpe. Nos acordes de Alexandre Desplat, os dois cantam que é uma beleza. E David Bradley também brilha no elenco, fazendo de Geppetto uma figura trágica.

Talhada para as estatuetas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em 2023, o Pinóquio de Del Toro em nada ofusca a recente (e bem autoral) versão de Matteo Garrone, com Roberto Benigni de Geppetto, lançada durante a Berlinale de 2020. São filmes que coexistem sem canibalização.

Rola Festival de Mar Del Plata até 13 de novembro, na Argentina.