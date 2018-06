‘Mulheres no Poder’ reestreia… nas livrarias

Rodrigo Fonseca

Ave rara em nossas telas, a sátira política ganhou femince numa agridoce comédia de 2015 que volta aos olhos do cinéfilo nacional em forma de livro. Chanchada política calcada na ironia, Mulheres no Poder, com direção de Gustavo Acioli (do filme Incuráveis), reestreia agora… nas livrarias. O roteiro comentado sai pela editora Multifoco em publicação caprichada que terá sessão de autógrafos às 18h no dia 29, no Maya Café, na Glória, no Rio. O P de Pop tem um texto entrs as páginas desse opúsculo. Com a ginga característica de Acioli nos diálogos, a produção teve uma estreia restrita em Brasília em 2015 e, em maio de 2016, tentou a sorte nos demais estados do país, apoiado no carisma de suas estrelas: Dira Paes e Stella Miranda. Na trama, Dira é Maria Pilar, uma senadora corrupta que fareja lucro na licitação de um projeto chamado Brasil Brasileiro. Após entrar em contato com a ministra Ivone Feitosa (Stella) em busca de maiores informações, Maria vai cair numa ciranda de golpes no qual a desonestidade é a única linguagem coletiva.