MUBI Nos Corredores da luz de Franz Rogowski

Rodrigo Fonseca

No empenho de badalar o talento de um dos mais talentosos atores do cinema europeu na atualidade, o alemão Franz Rogowski, a MUBI lançou no último dia 25 o sombrio drama metafísico “Luzifer”, exibido na competição oficial de Locarno, no ano passado, e, agora, neste fim de semana, dá espaço para um dos melhores filmes protagonizados por ele: “Nos Corredores” (“In The Aisles”), de 2018, lançado na Berlinale. Inédita em circuito brasileiro, mas coroada em solo europeu com o Prêmio do Júri Ecumênico do Festival de Berlim, há quatro anos, essa comédia de tons existencialistas, batizada de “In den Gängen” em sua língua natal, foi dirigida por Thomas Stuber em Leipzig. Ao exibi-la, a www.mubi.com se empenha em apresentar aos brasileiros a novíssima fase do cinema germânico, inaugurada com o sucesso de “As Faces de Toni Erdmann”, em 2016. À frente do elenco desta agridoce crônica com tons românticos vem a “Audrey Hepburn da Alemanha”, a atriz Sandra Hüller. Ela interpreta uma funcionária do setor de doces de um supermercado que acaba atraindo o desejo e o amor de um novo funcionário, o silencioso Christian, vivido por Rogowski, mais conhecido aqui por suas parcerias com Christian Petzold, como o cultuado “Undine” (2020).

“Em tempos de muita transformação política na Europa, a comédia está renascendo na Alemanha, ainda de que uma maneira particular, sem um ‘Hahaha! rasgado, apontando mais para conflitos internos, para a formação da empatia”, disse Stuber ao P de Pop na Berlinale.

“Na direção, Thomas é um sujeito de poucas palavras o que nos deu muita chance de inventar e de improvisar no corpo a corpo com o roteiro”, disse Rogowski em 2018, quando brilhou ainda no thriller “Em Trânsito”.

No dia 6 de maio, a MUBI lança mais um filmaço dele, inédito aqui: “Great Freedom”, pilotado por Sebastian Meise.

p.s.: Neste “Domingo Maior”, a TV Globo exibe o fenômeno de crítica e público “Corra!” (“Get Out”, 2017), terror antirracista de Jordan Peele.