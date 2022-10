Mostra vê o Sol na ‘Praia do Silêncio’

RODRIGO FONSECA

Destaque, sem medo, entre os principais achados nacionais da 46ª Mostra de São Paulo, o devastador “Praia do Silêncio”, de Francisco Garcia. Tem sessão dele nesta sexta-feira, às 19h50, na Sala Grande Otelo da Cinemateca Brasileira, e no dia 31, às 16h30, no Espaço Itaú Augusta. Com uma fotografia elegante, assinada por Pedro Maffei e Rafael Martinelli, este drama do diretor de “Borrasca” (2019) e “Cores” (2013), com produção de Priscila Miranda do Rosário, Beto Brant e Renato Ciasca, faz uma análise das ressacas morais do país a partir das memórias e vivências de um professor aposentado, vivido pelo crítico e educador André Gatti. A aproximação de uma jovem vai tirá-lo da inércia. Jovem essa que oferece à atriz Ana Abbott a chance de expressar toda a força de seu ferramental dramático, embalada pela trilha preciosa de Pedro Santiago.

Qual é o espaço poético para o silêncio e para a palavra no cinema que você vem esculpindo de “Cores” pra cá? O que rege aquela paisagem existencial desolada da tua “Praia do Silêncio”?

Francisco Garcia: A licença poética é exatamente trabalhar as paisagens sonoras e as relações entre silêncio e palavra. Depois de dois filmes adaptados de obras teatrais bastante verborrágicas, decidi fazer um filme no qual o registro da incomunicabilidade e a falta de acontecimentos na vida de um homem, desprovido de qualquer possibilidade de conciliação consigo mesmo, fosse o fio condutor narrativo de algo que nunca se materializa. Assim como o “Cores”, o filme é conduzido por uma antitrama onde a regência fica a cargo de um sentimento amargo na imaginação de um homem lidando com seus demônios passados.

Pouquíssimos são os diretores que miram o masculino – o viver dos homens – como você faz? Como você avalia esse viver hoje?

Francisco Garcia: Difícil pergunta, mas acredito que, no masculino, tenho mais propriedade para trabalhar personagens anestesiados e relativamente sombrios.

O que te levou à escolha de André Gatti para o papel principal?

Francisco Garcia: André foi meu professor nos anos 2000. Ele tem uma beleza muito particular, que me encanta para enquadrar. Eu e Gabriel Campos escrevemos o roteiro, ou antirroteiro, se é assim que posso dizer, pensando nele para protagonizar. É uma espécie de representação de uma geração que não decolou. Tentar achar poesia onde poucos encontram. Dar movimento a relações estáticas. Escuta a um passado que não se revelou. André é um pouco de tudo isso pra mim.

A Mostra de SP segue até o dia 2 de novembro.