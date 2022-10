Mostra reverencia Ana Carolina

Rodrigo Fonseca

Em meio a 223 filmes de 61 países, a Mostra de São Paulo arrumou espaço nobre para celebrar Ana Carolina Teixeira Soares com um prêmio Honorário para sua obra, que será homenageada com uma sessão esta noite, às 20h, no Espaço Itaú Augusta. Lá será projetado seu seminal “Paixões Recorrentes”, um dos melhores filmes brasileiros dos últimos 20 anos. Tem ainda “Das Tripas Coração”, lançado por ela há 40 anos, em sessão às 16h desta tarde no Espaço Itaú.

Existe um ditado do candomblé, associado à sabedoria de Exu, que diz “O veneno que mata não é só o aquele que entra pela boca mas, também, o que sai dela”. É uma referência aos devastadores poderes do verbo. Poderes esses que “Paixões Recorrentes” disseca a partir de um olhar histórico sobre os minutos que antecedem o detonar da II Guerra, em 1939, jogando o planeta num eclipse que, até hoje, deixa sus trevas em nossos olhos. Um eclipse ideógico que fez o fascismo crescer. Elogiado em múltiplas línguas em sua passagem por Roterdã e premiado com uma láurea de Melhor Roteiro no Madrid International Film Festival, esse drama foi o primeiro longa-metragem brasileiro de 2022 a ganhar prestígio no exterior, a partir de janeiro. Toda a argúcia reflexiva da diretora Ana Carolina Teixeira Soares está presente ali, numa volta triunfante ao circuito exibidor. Na década de 1980, ela deslumbrou o país (e o mundo, inclusive Cannes) com “Sonho de Valsa” (1987), que a Mostra exibe também nesta quarta, às 18h. Seu novo exercício autoral (seus filmes são sempre centrados no resfolego gerado pela hipocrisia) foi rodado em setembro de 2019, no litoral do Paraná, nos arredores da Ilha do Mel, que fica ainda mais paradisíaca à luz da fotografia de Luís Abramo.

A partir de um finíssimo equilíbrio no uso da palavra, numa narrativa loquaz, sem verborragias vagas, a diretora extrai atuações magistrais, como é o trabalho de Luiz Octavio Moraes (bamba dos palcos cariocas), no papel de um produtor de teatro que explora sua estrela. Sai diva é uma atriz francesa em eclipse: Madame Arras (a ótima Thérèse Cremieux). Igualmente solar está o ator Danilo Grangheia. Ele vive o integralista Souza, dono de uma birosca na praia onde todos os personagens criam uma paragem. Frasista, sua boca molhada a goles de aguardente cospe aforismos como: “A vida de define por quatro verbos de ação: amar, combater, mandar ensinar”. Seu bar entorpece a sede de realidade do argentino enfurecido Chango (Luciano Cáceres) e do português Raolino Pombal (Pedro Barreiro), um advogado que bebe café com conhaque. Raolino tenta de todas as formas preservar seu casamento com Amada (Silvana Ivaldi), que não suporta mais o controle dele. Nas areias do Brasil, ela tenta fugir do antigo amor e se deixa encantar por um cultíssimo morador da região (Iran Gomes), que alterna pontos de umbanda com reflexões filosóficas sobre a Natureza e sobre o amor.

Numa estrutura sartriana à la “Huis clos”, salpicada de areia, todas e todos defendem suas ideologias, mas nenhuma retórica sai soberana, fora a impressão de que “o inferno são os outros”, principalmente os que estão no Poder. Tudo mundo ali parece emperrado pelo vetor da inércia histórica. Uma sensação de que o mundo se encontra em coma moral agrilhoa todo aquele povo na modorra de uma derrota anunciada.

Assim coo fez e seu longa inaugural – “Getúlio Vargas”, .doc de 1974 -, Ana Carolina regressa aos cinemas com uma alegoria sobre a intolerância em que nos afogamos ao polarizar tudo, sem fincar em pé em nada. É uma narrativa visceral.

A Mostra de SP segue até 2 de novembro.