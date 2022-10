Mostra nina SP com ‘Conto de Fadas’ de Sokurov

RODRIGO FONSECA

Ímã de polêmicas em sua passagem pela competição oficial do Festival de Locarno, em agosto, o novo filme de Alexander Sokurov confirma sua presença na 46ª Mostra de São Paulo: a Imovision comprou o longa-metragem, chamado “Skazka” para o Brasil, e vai exibi-lo nas telas paulistas com o título “Conto de Fadas”.

Ucrânia e Vladimir Putin, substantivos antagônicos, só entram na fala do cineasta Alexander Sokurov como signos de uma gangorra democrática que, segundo ele, expõe a fragilidade por trás de um aparato eleitoral. “A Rússia está vivendo um dos piores momentos da História e há muita complexidade por trás de Putin e, sobretudo, de quem o apoia”, disse o realizador de 71 anos ao Estadão, na Suíça.

Na ativa desde 1974, laureado com o Leão de Ouro de Veneza em 2011, por “Fausto”, ele foi disputar o Leopardo de Ouro com esse experimento baseado em imagens de arquivos de estadistas ligados à violência. Trata-se de uma delirante alegoria com Stalin e Hitler numa espécie de purgatório. Lá, os dois vivenciam um processo transcendental de entendimento da Eternidade, do Divino e das bestialidades cometidas na II Guerra. O curador de Locarno, Giona A. Nazzaro, incluiu o longa na competição oficial num gesto de coragem. “O que eu posso dizer sobre Sokurov é: temos um filme que vai deixar pessoas de sobrancelhas em pé, pois não tem nada a ver com o que ele fez antes e nada a ver com o que fará depois”, disse o crítico suíço.

Sokurov jurou ao Caderno Dois, num papo ocorrido há dois meses, que não há qualquer conexão política entre o filme e a ofensiva de Putin ao povo ucraniano. Mas faz um balanço do que é a Rússia hoje.

Em meio ao caos e à brutalidade gerados pela Guerra da Ucrânia, como o senhor vê o papel de Putin na Rússia hoje?

Alexander Sokurov: A literatura nos responde questões como essa há tempos. Tudo o que estamos passando hoje já estava em Tólstoi, nas páginas de “Guerra e Paz”. Se você ler ou reler Tolstói, vai ver que lá estão a I Guerra, a II Guerra e esse conflito que põe o povo russo numa situação difícil, por ser uma das piores crises políticas da História. Temos que analisar quem Putin é, a pessoa que se tornou e as pessoas que o sustentam no Poder. No fim dos anos 2000, ali em 2007, enfrentamos uma série de situações que já apontavam para essa guerra de hoje. Já sabia que ela ia ocorrer. O que eu faço agora é sobreviver.

Falando em Poder, que arquétipos político o senhor buscou na representação de Stalin e de Hitler como fantasmas do Passado?

Alexander Sokurov: Jamais chamaria meu filme de animação, nem de memorialismo, pois ele nem se enquadra m técnicas como o desenho, nem se limita ao saudosismo. Tudo o que você ouve no filme vem de depoimentos reis colhidos em documentos e em registros fonográficos. Ou seja, tudo é real. Não se trata de uma animação, pois eu não lido com imagens de arquivo criando situações do nada. Eu procuro apenas retratar o que sabemos dessas pessoas, deslocando-as de sua condição circunstancial de Poder e abordando suas inquietações emocionais. Hitler está triste e Stalin prece cansado, esperando saber quando a morte vai chegar. Isso porque eles se encontram num estado de tortura eterna no filme. Meu foco foram as figuras políticas proeminentes do século XX.

A presença de Hitler em “Moloch” e, agora, em “Fairytale”, mostra que o seu cinema sempre se interessou pela figura do Mal, vide o Diabo e “Fausto”. Qual seria o componente político da Maldade?

Alexander Sokurov: Quis desafiar a ideia de castigo, trazida a um tópico político. Nos tempos de Dante, da “Divina Comédia”, o Mal era representado a partir da ideia da punição. A Maldade tinha uma paga, um preço. Hoje, num mundo onde a corrupção nos ronda, quem será o juiz a condenar o Mal? Veja um exemplo, Napoelão Bonaparte, na França, matou milhares de pessoas, invadiu países, desrespeitou sociedades. Ele se enquadra na concepção histórica do Mal. Mas, hoje, ele é visto como herói.

