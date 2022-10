Mostra de SP acolhe ‘El Visitante’

RODRIGO FONSECA

No seleto rol dos longas latinos que mais têm gerando um boca a boca positivo, inflamado as apostas dos analistas da indústria cinematográfica, destaca-se um drama que vem da Bolívia, com foco na histeria fundamentalista: “El Visitante”, de Martín Boulocq. Em junho, o longa – rodado em 2019, numa parceria com o Uruguai, onde foi buscar o genial ator Cesar Troncoso, de “O Banheiro do Papa” – conquistou o prêmio de Melhor Roteiro em Tribeca, em Nova York. Agora, essa joia vai aportar sua potência no Brasil, na grade da 46. Mostra de São Paulo, que vai de 20 de outubro a 2 de novembro.

Sua trama é um estudo da subserviência por trás do jugo político evangélico, traduzido como um exercício de direção sóbrio e seguro sobre redenção. Assim como fez em “Eugenia” (2017), com o qual ganhou o prêmio de melhor guião no Festival de Guadalajara, o cineasta de Cochabamba Martín Boulocq se esforça em mapear as feridas afetivas que levam indivíduos à armadilha da dominação pela promessa de Vida Eterna.

Em “El Visitante”, Humberto (Enrique Aráoz, num desempenho devastador) é um presidiário recém-libertado que sai do cárcere e passa a ganhar a vida cantando em cerimônias fúnebres. O maior desejo de Humberto é reconstruir seu relacionamento com sua filha, hoje distante, e dar a ela uma vida decente, mas os avós da menina – pastores evangélicos – não estão dispostos a renunciar à custódia de sua única neta. A atuação de Troncoso no papel de um pregador é deixou a plateia de Tribeca (e fora dela) atônita. Não se trata de uma narrativa contra a fé, descrente, mas, sim, de uma narrativa que questiona o uso abusivo da religião.

Outro destaque da Mostra nasceu em Portugal e foi revelado ao mundo via Cannes, onde ficou instalado ali pela latitude da Semana da Crítica: “Alma Viva”, de Cristèle Alves Meira. É uma espécie de filme de fantasma, num flerte com o sobrenatural (ou com a corrente chamada Extraordinário), na qual uma menina (Lua Michel) vira um canal de carne e osso para sua família, abalada por uma perda, sintonizar fenômenos do Além… ou do vazio. É uma narrativa inquieta, de uma elegância notável na fotografia de Rui Poças, gênio da imagem hoje na Europa.