Mimos em Sorrentino, à luz de Storaro

Rodrigo Fonseca

Melhor fala da palestra do fotógrafo Vittorio Storaro no Terraço Belvedere, no Instituto de Cultura Italiana, no Rio de Janeiro, na noite de 7/6/2018:

“Depois de anos vendo filmes pautados por closes de pessoas falando na primeira pessoa, vimos ‘A Grande Beleza’, algo que não se limita à ordem do experimento. Algo que é um filme. Um filme de um grande diretor, que é Paolo Sorrentino“.

O elogio foi espontâneo, coroando a contribuição que o diretor de Il Divo (2008) tem dado à Itália na luta pela internacionalização dos filmes que ela faz. Neste momento, ele está em cartaz com Loro, produção em duas partes sobre a vida de Silvio Berlusconi. Estima-se que o projeto será exibido na íntegra no Festival de Veneza, que vai de 29 de agosto a 8 de setembro.

A passagem de Storaro pelo Rio será marcada ainda por uma exposição fotográfica de sua obra no Museu de Arte Moderna (MAM-RJ) da cidade