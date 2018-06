Michelle Pfeiffer desponta para o Oscar 2019

Rodrigo Fonseca

Prestes a voltar às telas, via Marvel, em Homem-Formiga e a Vespa, agendado para 5 de julho, Michelle Pfeiffer é a primeira aposta que Hollywood faz para o Oscar 2019, pela interpretação genial que apresenta no suspense Where is Kyra?, de Andrew Dosunmu, em cartaz nos EUA. A dica veio do site Awards Daily, que faz uma triagem diária das premiações do cinema. Nele, há menções a possíveis prêmios para Um Lugar Silêncio, “a” surpresa do ano até agora, orçada em US$ 17 milhões e já contemplada com uma bilheteria de US$ 207 milhões. Menciona-se ainda uma potencial estrada de troféus para Pantera Negra, cuja arrecadação global já beira US$ 1,3 bilhão. O filme com Michelle não comporta cifras tão altas, mas vem colecionando elogios da crítica desde sua passagem pelo Festival de Sundance. Na tela, Michelle é Kyra, uma desempregada que desce às raias do Inferno. Para sobreviver, ela se faz passar por sua mãe, para poder descontar os cheques da pensão da velhinha, o que abre precedentes para uma série de conflitos. Kiefer Sutherland, o eterno Jack Bauer, abrilhanta o elenco vivendo um improvável amante de Kyra. Estima-se que alguns dos bons filmes da Berlinale 2018 possa ir ao Oscar, como Mug, de Malgorzata Szumowska, e Museo, de Alonso Ruizpalacios.