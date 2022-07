Mestres e promessas concorrem em Veneza

Rodrigo Fonseca

Não teremos cineastas brasileiros na competição oficial pelo Leão de Ouro de Veneza, que vai de 31 de agosto a 10 de setembro, no Lido, mas uma seleção de peso, com algumas das vozes autorais mais respeitadas do cinema contemporâneo estão em concurso no evento, incluindo o nonagenário documentarista americano Frederick Wiseman, com uma experiência rara fora da seara da não ficção, baseada em cartas de Tolstói. Essa nova aventura de Wiseman foi codirigida pela atriz Nathalie Boutefeu. Entre os títulos mais esperados de um ano que marca a volta de A.G. Iñarritu (“Birdman”, “Babel”) às telonas, vem da América do Sul, recriando a luta de nuestros hermanos contra a ditadura, tendo Ricardo Darín como estrela: “Argentina, 1985”. Confira a lista de concorrentes ao felino:

COMPETIÇÃO OFICIAL

“White Noise”, de Noah Baumbach (filme de abertura)

“L’Immensità”, de Emanuel Crialese

“Il Signore Delle Formiche”, de Gianni Amelio

“The Whale”, de Darren Aronofsky

“Blonde”, de Andrew Dominik

“Saint Omer”, de Alice Diop

“Les Miens”, de Roschdy Zem

“The Son”, de Florian Zeller

“Chiara”, de Susanna Nicchiarelli

“Monica”, de Andrea Pallaoro

“Tár”, de Todd Field

“Love Life”, de Koji Fukada

“Bardo, Falsas Crónicas de Unas Cuantas Verdades”, de Alejandro González Iñárritu

“Athena”, de Romain Gavras

“Bones and All”, de Luca Guadagnino

“The Eternal Daughter”, de Joanna Hogg

“Beyond The Wall”, de Vahid Jalilvand

“The Banshees of Inisherin”, de Martin McDonagh

“Argentina, 1985”, de Santiago Mitre

“No Bears”, de Jafar Panahi

“All The Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras

“Un Couple”, de Frederick Wiseman (codirigido pela atriz Nathalie Boutefeu)

“Les Enfants Des Autres”, de Rebecca Zlotowski

Há um diretor luso-brasileiro, o paulista Sergio Tréfaut, com filme novo em Veneza: “A Noiva”. Mas ele concorre na seleção Orizzonti, representando Portugal.