‘Marlowe’ põe Neil Jordan em foco

RODRIGO FONSECA

Sai no início desta tarde a lista de ganhadores da competição oficial do 70. Festival de San Sebastián (no norte da Espanha), que, desde ontem, só faz adular a exibição do noir “Marlowe”, com Liam Neeson. Trata-se do regresso autoral em grande estilo do diretor Neil Jordan, realizador irandês que abriu sua obra de longas há 40 anos, com “Angel”. Seu filme mais aclamado é “Traídos Pelo Desejo”, de 1992. Mas ele e Neeson ganharam o Leão de Ouro, em 1996, com “Michael Collins – O Preço da Liberdade”.

Transformado em um Charles Bronson pós-moderno depois do êxito da franquia “Busca Implacável”, iniciada em 2008, Neeson se sente em casa ao lado do amigo e compatriota Jordan, pois tem espaço para dar tiro e distribuir sopapos a rodo. Mas ele o faz encarnado na figura do detetive particular Philip Marlowe, alçado ao estrelato, na prosa policial, a partir de 1939, à força da destreza de seu criador, Raymond Chandler (1888 — 1959), com verbos e advérbios.

Mas a argamassa do longa não vem de Chandler, e, sim de um romance de 2014: “The Black-Eyed Blonde”, lançado pelo aclamado John Banville (“O Mar”) sob o pseudônimo de Benjamin Black.

Nas páginas desse tenso livro, Banville revive o Marlowe de Chandler nos anos 1950, tornando-o cansado da maldade humana (mas não menos brutal). Uma femme fatale (vivida por Diane Krüger), que é herdeira de um estúdio de cinema e filha de uma milionaria excêntrica, oferece a Marlowe uma bufunfa da grossa para que ele a ajude a encontrar um homem com quem vive um caso amoroso. O sujeito anda sumido. Mas o tal sumiço encobre um enredo que envolve políticos, clube de sexo e uma relíquia em forma de sereia.

Acerca do palmarês deste sábado, “o” filme da disputa pela Concha de Ouro foi “The Wonder”, do chileno Sebastián Lelio, no qual uma enfermeira investiga um suposto milagre na Irlanda do século XIX. Florence Pugh é a protagonista. Merecem (e muito) sair da cidade espanhola com prêmios três outros títulos: o português “Great Yarmouth – Provisional Figures”, de Marco Martins; “Walk Up”, do sul-coreano Hong Sangsoo; e “Le Lycéen”, de Christoph Honoré, da França.

Na disputa de curtas da seção Nest, San Sebastián concedeu seu prêmio principal a um filme da Colômba: “Montaña Azul”, de Sofia Salinas e Juan David Bohórquez. Serão conhecidos hoje os prêmios dos Horizontes Latinos do festival, que pode coroar o Brasil, por meio de “Carvão”, da diretora paulista Carolina Makowicz, no qual Maeve Jinkings tem uma interpretação memorável.